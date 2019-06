Belinda niega romance con Lupillo Rivera

La cantante admite que ella y Lupillo se llevan muy bien, pero niega una relación sentimental.

La cantante Belinda ha desmentido los rumores de que mantiene una relación sentimental con Lupillo Rivera.

“Dijeron que tenía un romance con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa… Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto. Siempre que me ven trabajando con alguien están estos rumores. Mañana me van a inventar romance con Yahir o Ricardo Montaner”, dijo Belinda a la revista People.

Por otra parte, Lupillo Rivera no se ha manifestado al respecto, incluso no ha aclarado si se ha tatuado el rostro de la cantante en un lugar de su cuerpo, como ha trascendido en algunos medios.

