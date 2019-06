Afición en Cuba, conoce más a los futbolistas mexicanos que a los de su país

México se medirá ante Cuba en el debut de ambos países en la Copa Oro, pero para los isleños, el camino no es fácil comparado con el del Tricolor, quien alza la mano para ganar el juego y el certamen. De hecho, en Cuba, poco se apoya el Campeonato Nacional, pues la prioridad es el béisbol y, cuando se transmite futbol, se le pone más interés a la UEFA Champions League, a la Premier League de Inglaterra o a La Liga.

Jorge Caiñas, médico cubano, sentenció a ESPN Digital que México tiene una liga muy buena y que, con un equipo alterno, sin sus grandes estrellas ‘europeas’, pueden vencer al combinado de su país en el primer duelo del certamen.

“México puede jugar sin grandes estrellas como Andrés Guardado o Raúl Jiménez. Puede no jugar con los de Europa, como un equipo de segunda, pero tienen oficio. La liga mexicana es muy competitiva. Para mí, la liga mexicana está subestimada por las grandes cadenas de comunicación. Es una liga grande e importante. La pongo a la altura de la liga brasileña y argentina con muy buenos jugadores. Conozco más de futbol mexicano que del cubano”.

Yoyi’, como lo conocen sus amigos, fue tajante, dijo que el futbol cubano no tiene oportunidad debido al nivel que maneja, pues no se tiene una buena competitividad en la región y eso hace complicado que brillen en torneos internacionales.

“El futbol cubano nunca ha estado bien. Hacen una gran preparación física, pero les falta oficio. Eso no lo tienen. No tienen resultados. Además, Cuba juega contra Islas Caimán, que es una isla muy chica. Jugamos contra Jamaica o Haití, cualquiera de las islas del Caribe y los resultados son mediocres”.

Al ser el béisbol el deporte que manda en la Isla, la difusión que el futbol tiene no es primordial; sin embargo, cuando se transmite, se priorizan las ligas de Europa, aunque eso a los cubanos les gusta pues ven el balompié de mejor nivel.

“El punto de vista nacional e internacional no es bueno al futbol cubano. Últimamente se le ha dado más apoyo y se ha sistematizado más el campeonato nacional, pero la televisión no le da seguimiento, pues el béisbol se lleva todo. El béisbol es que el que siempre está en la tele. Pocas veces pasan el campeonato nacional.

“Los cubanos somos gente que nos encanta los deportes. Antes tú veías en lugares deshabitados, los terrenos sin edificación, ahí se jugaba mucho al béisbol. Ahora cuando pasan la Champions y la Liga de España, los jóvenes juegan futbol en esos espacios Siempre nos proyectamos hacia el futbol sudamericano o europeo gracias a la televisión”, continuó.

Finalmente, pese a que refrendó el amor a su país, aceptó las carencias que hay y, aunque le ilusiona que enfrente la Copa Oro, sabe que no se puede competir deportivamente.

“Se necesitan recursos. No hay mucho. Además, los terrenos no son buenos. Hay recintos donde falta una mejor infraestructura. Muchas veces se jugó en campos de béisbol porque no había campos de futbol. Obvio apoyo a mi país, pero no tienen un equipo competitivo. Yo no creo que pase algo muy importante. Si hubiera un empate ante México sería bueno”, finalizó.

