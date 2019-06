Se reúne Miguel Riggs con chihuahuenses clasificados a los panamericanos de Perú 2019

El Diputado del PAN Miguel Riggs, sostuvo reunión con deportistas del Estado de Chihuahua con el objetivo de conocer las condiciones con las que se cuenta actualmente para poder competir en los próximos juegos Panamericanos en Lima Perú.

Indicó Riggs Baeza que es necesario la oportuna intervención de la Directora de la CONADE Ana Gabriela Guevara para que devuelvan estas becas y que se les brinde el recurso sin disminuciones.

“He visto su desmotivación porque simplemente no pueden entender cómo es que este gobierno los hace a un lado con tal de hacerse de votos. No se puede hacer política de esa manera. El deporte es un tema que me apasiona y por lo mismo me duele y no voy a dudar en defender”. El Diputado del PAN se comprometió de llevar el tema en estos días a la Cámara de Diputados y debatirlo en la comisión del deporte, para que la CONADE reaccione y apoye nuevamente a todos estos deportistas.

Es lamentable que al deporte siempre se le vea como una especie de entretenimiento: “Pero el día que entendamos que el deporte es la vía para tener mejores hombres y mujeres, por ende, mejores ciudadanos y comencemos a apoyarlo decididamente, ese día, nuestro destino como país va a cambiar”.

Los deportistas resaltaron que sí les afecta la disminución del recurso, porque esas becas son importantísimas para poder tener una competencia real.

Es una afectación para los 530 deportistas que están calificados por todo el país que cuentan con el nivel para poder estar en los próximos Panamericanos.

