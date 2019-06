Paola Espinosa. “cuando tienes resultados es cuando se te mantiene una beca”

Paola Espinosa habló sobre la polémica en torno a la reducción de becas deportivas, realizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),

La medallista olímpica explicó que “todo lo que a mí me ha pasado; me han subido mi beca, me han bajado mi beca, ha sido a base de resultados. Cuando tienes resultados es cuando se te mantiene una beca o se te aumenta.

“Cuando no tienes resultados es cuando se te baja la beca. Creo que sigámosle dando el voto de confianza a Ana (Gabriela Guevara). Ana está haciendo bien las cosas, hay que dar tiempo, se están arreglando muchísimas cosas”.