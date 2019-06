Chihuahua necesita recursos, no visitas sociales: PAN

Los chihuahuenses queremos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumpla lo que prometió como la terminación de la construcción de los hospitales en Chihahua y Ciudad Juárez, pues fueron compromisos que él adquirió y de lo que no se ha visto ni un solo peso al respecto, aseguró Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del PAN.

Indicó que el Gobierno Federal no se ha comprometido a intervenir en contra de la delincuencia organizada, dejando solo al estado en lo que corresponde a la autoridad federal atacar de frente este problema.

Reza Gallegos dijo que la también llamada zona franca, ni es franca ni ha quedado claro el pago de la mitad del IVA en la frontera del estado, pues este ejercicio fiscal queda en la incertidumbre por ser tan ambiguo, es decir no hay reglas claras al respecto, lo que sigue causando confusión en lugar de beneficio para el sector privado y para la población fronteriza.

Dijo, que el Gobierno de López Obrador le ha dado la espalda al gobierno de Chihuahua al que le ha cancelado recursos económicos por el fondo minero, el fondo fronterizo, la falta de las unidades móviles de salud, lo que en conjunto suma más de mil millones de pesos que la federación ha recortado en el llamado plan e austeridad sin medir las consecuencias de dichos acciones en perjuicio de la sociedad.

“Definitivamente, lo que se ha hecho es atacar al gobierno de Chihuahua, un gobierno que ha atacado la corrupción como ningún otro estado y en cambio se le niegan recursos económicos que son cruciales para el desarrollo de los chihuahuenses, con su falta de visión sobre el desarrollo económico y social de la entidad” sostuvo la dirigente del PAN estatal Rocío Reza Gallegos.

Precisó que no existe claridad en la transferencia del apoyo federal que debió de haber llegado hace unos meses al estado y los municipios, y la única alternativa viable es poner del recurso público estatal a fin de no afectar el desarrollo de los pueblos mineros, el control de migrantes en la frontera, los temas de salud en la sierra y las estancias infantiles del estado.

Esperamos que su visita sea productiva para el estado y no solo un espacio más de propaganda política.

