Amagan con paro de labores en fiscalía

Mediante las redes sociales circuló un mensaje emitido por empleados de la Fiscalía General del Estado, en donde advierten de un paro laboral si no les respetan sus prestaciones.

a continuación el mensaje integro:

YA BASTA de que a los empleados de la Fiscalía General del Estado, nos traten denigrantemente y menosprecien nuestro trabajo!!! Todos los días arriesgamos nuestras vidas, ministerios públicos y policías investigadores y estatales, haciendo un esfuerzo para lograr un estado más seguro. No es nuestra culpa que nuestros mandos actuales estén con las manos hasta la madre de marranas por intereses propios y no por los de velar por la seguridad de los chihuahuenses.

Señor Gobernador Javier Corral, CUMPLA CON SU PROMESA, los que votaron por usted confiaron que las cosas cambiarían y ya vemos que salieron peor los remedios que los males. Que ha hecho con tanto préstamo? Pagar? Que ha pagado? Si los hospitales ni medicina ni material tienen y los baños de cualquier edificio público estatal ni papel hay. Es increíble que su verborrea se volviera cantos de sirena, ah!!! pero no sea usted porque cuando le viene en gana se aumenta el salario. A nosotros los empleados de la fiscalía nos exigen que llevemos la camisa bien puesta, turnos desgastantes de hasta 12 horas o más, que compremos uniformes y carguemos gasolina a las unidades con nuestro sueldo y todavía nos lo niegan? Tenga un poco de vergüenza señor Gobernador. Ya se volvió como Cesar Duarte cuando se negaba a darnos nuestro aumento.

Ah! Pero no lleguemos 5 minutos tarde al trabajo porque nos descuentan la mitad del cheque y cuando exigimos una explicación nos amenazan y nos ofenden dándonos explicaciones estupidas. Usted nada más quiere hacerse el sordo y ciego y no atender las necesidades de los empleados del estado, en particular de la fiscalía, nos prometió hasta créditos con INFONAVIT y seguimos esperando su promesa. Nos descuentan de un fondo de ahorro para pensiones que ni derecho tenemos a atención médica en dicho servicio y se hacen los occisos para devolverle su dinero a nuestros compañeros que corren o renuncian, porque según ustedes “se lo llevo Duarte”. Ya basta Señor gobernador de tantas mentiras y tantos pretextos para darnos lo que nos corresponde.

INVITO A TODOS MIS COMPAÑEROS A UN PARO GENERAL ESTE 17 DE JUNIO EN TODO EL ESTADO, ministerios públicos y policías, custodios y demás, que vean nuestra inconformidad antes las políticas fracasadas del gobernador que lo único que ha sabido hacer es hacer política y grilla ajena pero no atender las necesidades de su Estado. Candil de la calle…

Le da más atención a sus perros y gatos que al Estado, señor gobernador; no tiene vergüenza ni cara para vanagloriarse de los “resultados” que según ha dado si el Estado está para la fregada. TENGA PALABRA Y CUMPLA O NOS VAMOS A PARO GENERAL. Nosotros arriesgamos la vida mientras usted le hace al golfista.

