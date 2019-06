Concluye reunión entre Gobierno Municipal y vecinos del corredor Homero con acuerdos 

-Reitera Gobierno Municipal su compromiso de respetar las dimensiones de corredor Homero

Tras concluir la segunda reunión de diálogo entre vecinos de la colonia Revolución y autoridades del Gobierno Municipal de Chihuahua, los asistentes llevaron a cabo la firma de un acta de acuerdos, relacionada con el uso y funcionamiento del corredor deportivo Homero.

Por parte del Gobierno Municipal, Marco Bonilla, director de Desarrollo Humano y Educación, expuso los siguientes puntos acordados desde el día 29 de mayo del presente año:1.- Se hace de nuevo el recordatorio que el comodato que se otorgue a la Asociación Civil, Fortaleza Mental y Excelencia Deportiva, solo será el área que comprende actualmente el terreno ocupado por la escuela Tigres.

2.- Los trabajos de remodelación que se desarrollen en el Centro Municipal de Alto Rendimiento, por cuanto a la sustitución del pasto sintético en la totalidad de las canchas, construcción de gradas, remodelación de baños y oficinas, se efectuaran en el terreno comprendido en lo que actualmente ocupa la escuela Tigres de futbol, misma que esta otorgada en comodato desde el año 2008, aproximadamente.

3.- En cuanto a la preocupación de los vecinos por el área de estacionamiento, Luis Orlando Villalobos, ofreció 100 cajones del Gimnasio Tricentenario que serán habilitados en los próximos días para los usuarios del Centro Municipal de Alto Rendimiento.4.- En cuanto al ruido que se pudiera generar, la Asociación Civil Fortaleza Mental y Excelencia Deportiva, hace el compromiso con los vecinos de respetar el espacio únicamente para la actividad propia del Centro de Alto Rendimiento, que es practicar deporte y no hacer ruido superior al que se genera de manera habitual en el Corredor Homero.

A su vez, en base a la reunión celebrada el 6 de julio del presente año se adiciona lo siguiente:

Se hace el compromiso con los vecinos, integrantes de la Coalición Comunitaria Revolución, de no exceder los límites de extensión del terreno, que actualmente ocupa lo que se conoce como Club Tigres, con el proyecto de remodelación de lo que será el Centro Municipal de Alto Rendimiento; es decir no tocar un solo centímetro del Parque Corredor Homero.

Solo renovar Comodato a la Asociación Civil Fortaleza Mental y Excelencia Deportiva por el área que actualmente comprende lo que se conoce como Club Tigres, es decir el espacio que ya ha estado en comodato desde el año 2008 aproximadamente. No otorgar un solo centímetro más de comodato.

Apoyar en la limpieza y el mantenimiento preventivo y correctivo del Corredor Homero de manera cotidiana.No privatizar de manera alguna ningún espacio del parque Corredor Homero. El parque es y seguirá siendo público, lo único que comprende el proyecto es el comodato, de un predio que lo ha estado desde hace por lo menos 11 años y su remodelación.

Dar mantenimiento cotidiano al alumbrado público del parque, que se encuentre dentro de la responsabilidad del Gobierno Municipal.

Apoyar hasta donde sea posible y de acuerdo a disposición presupuestal los proyectos que presente Coalición Comunitaria Revolución al Gobierno Municipal.

En tanto, por parte de los vecinos del sector, organizados bajo el nombre Coalición Comunitaria Revolución, se acordó el uso correcto de las instalaciones y su cuidado, así como la coordinación con las autoridades para trabajar en las mejoras del espacio público.

A su vez, se anexó el proyecto arquitectónico simple y delimitación de los trabajos de remodelación para reiterar que el trabajo del Club Deportivo Independiente no afectan el corredor Homero sino que se desarrollan en un espacio que lleva más de 11 años operado bajo la figura de comodato por diferentes asociaciones civiles.

Para aclarar cualquier otra inconformidad relacionada con el uso de suelo y transparencia, se contó con la asistencia de los regidores Adriana Díaz y Alejandro Morán, el Síndico Amín Anchondo, el subsecretario del Ayuntamiento Óscar González Luna, el director de Desarrollo Humano y Educación Marco Bonilla Mendoza , y la diputada Lourdes Valles.

