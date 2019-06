Cambios de franquicia, mal hábito histórico en la Liga MX

En la historia de la Liga MX hay una extensa lista en cambios de nombre, sede y traspasos de franquicia. Recordamos todos esos casos en la Primera División.

Los cambios de nombre y sede, los descensos y ascensos fallidos, normalmente no le hacen bien a una Liga profesional y correctamente organizada, aunque han sido característicos en la historia del fútbol mexicano.

Ahora es la franquicia de Lobos BUAP, luego de apenas dos años en el máximo circuito, la que parece estar cerca de mudarse, y actualizar el peculiar mapa de equipos de la llamada Liga MX, en el que la inestabilidad es casi un sello de identidad, que está habituado a que algunas de sus franquicias se muden a la menor provocación lo que evidentemente atenta contra la seriedad del campeonato mexicano, y que además viola estatutos de la FIFA.

Sin contar a Cruz Azul, que se fue del Estadio Azul al Azteca, han pasado seis años desde la última vez que un equipo cambió de lugar de residencia. En aquel 2013 aquello fue bochornoso. Los Jaguares de Chiapas dejaron de existir para convertirse en el Querétaro, equipo que había descendido y cuyo castigo merecido se subsanó pagando varios millones de dólares a TV Azteca, antigua propietaria del cuadro chiapaneco; entonces el equipo San Luis se fue, con todo y cuerpo técnico y directivos, se mudó a Chiapas, donde el gobierno del Estado le dio apoyo e inversiones con tal de mantener una franquicia en el Máximo Circuito.

Finalmente la plaza que en el campo se ganó La Piedad, al ascender, se trasladó intempestivamente a Veracruz, equipo que descendió recientemente pero seguirá en la Primera División tras pagar 120 millones de pesos, igual que sucedió con Lobos BUAP el año pasado.

Por más “normal” que parezcan estos cambios en México, la FIFA los condena.

El magno organismo es claro en el sentido de que no se debe permitir que un equipo ascienda o descienda de categoría por situaciones económicas y no por méritos deportivos. Es decir, cualquier empresario está en el derecho de comprar una franquicia en cualquier división y ponerle el nombre que quiera, siempre y cuando no pretenda que un equipo sea traspasado de una división a otra.

Esta es una amplia relación de los principales y constantes movimientos que se han registrado en la Primera División Mexicana en la Época Profesional.

Cambios de nombre o de sede

1953: Se registra el primer cambio de sede, ya que el Marte, que jugaba en el DF, se muda a Cuernavaca.

1963: El Nacional, con sede en Guadalajara, desciende a la Segunda División pero este retroceso no se hace efectivo, al ganar una serie promocional ante Ciudad Madero, Veracruz y Poza Rica. Un año después volvería a descender este equipo tapatío y esa vez nadie lo salvaría.

1970: Se da el primer cambio de nombre, el Oro se convierte en Jalisco. No cambia de sede ya que ambos equipos jugaban como local en el Estadio Jalisco de Guadalajara. El Jalisco estuvo 10 años en el Máximo Circuito antes de descender en 1980.

1971: Cruz Azul decide dejar Ciudad Cooperativa Cruz Azul en Jasso, Hidalgo, y se traslada al DF, en donde juega como local 25 años en el Estadio Azteca y desde 1996 lo hace en el Estadio Azul.

1971: El Necaxa cambia de nombre y sede, se convierte en el Atlético Español, equipo que duró 11 años en la Primera División.

1974: Se da el primer cambio de sede y nombre, ya que el Torreón se convierte en la Universidad de Guadalajara.

1977: El San Luis Potosí vende su franquicia a Tampico donde renace la franquicia que ya había estado dos etapas previas en la Primera División, en la que ese mismo año se decide aumenta el número de equipos a 20 y se invita a la Universidad de San Luis Potosí para que no se quedara ese estado sin fútbol; ese equipo se convierte en el Atlético Potosino y así debuta en el futbol grande de México.

1978: El Laguna, que había ascendido de la Segunda División en 1968, deja de existir una década después al ser vendida la franquicia que es convertida en los Coyotes de Neza.

1982: El Atletas Campesinos, que había ascendido en 1980, emigra de Querétaro al ser vendido a los petroleros que se lo llevan para fundar el Tampico Madero. Ese mismo año el Atlético Español se vuelve a convertir en Necaxa.

1984: El Oaxtepec, que era del IMSS, es vendido a Guillermo Jiménez Morales que se lleva el equipo a Puebla y lo bautiza como Ángeles.

1987: Cobras de Querétaro, que estuvo en Primera División en 1986-87, se muda tras descender a la Segunda División a Ciudad Juárez y un año después asciende al Máximo Circuito.

1988: El Ángeles de Puebla se convierte en el Santos Laguna. Los Coyotes de Neza son vendidos a Tamaulipas para que el Correcaminos, que había descendido en el campo, se mantenga en la Primera División.

1989: Potros Neza asciende e inmediatamente es vendido y convertido en Veracruz. Atlante se muda a Querétaro, donde desciende un año después.

1990: José Antonio García y Javier Vázquez compran la franquicia del Tampico Madero y la trasladan a Querétaro.

1993: Tras ascender como Toros Neza a la Primera División, no se le permite al equipo jugar en el Estadio Neza 86 y debe disputar buena parte del torneo 1993-94 en Hidalgo, por lo que al equipo se le llamó por unos meses Toros-Hidalgo.

1994: La Universidad de Guadalajara deja de existir; la franquicia es absorbida por la FMF que inicia una reducción, lo que hace que la campaña 1994-95 se juegue con 19 equipos.

1995: A mitad de la temporada 1994-95 el Tampico Madero deja su lugar de origen por serios problemas financieros y se muda a Querétaro, por lo que en la segunda vuelta de ese torneo es llamado TM Gallos Blancos, con anuencia increíble de la FMF. Ese híbrido acabaría descendiendo en mayo de ese año.

1999: Tras lograr su ascenso, Unión de Curtidores es adquirido por empresarios poblanos que se hacen de la franquicia para que Puebla, que había descendido, siga en la Primera División.

2001: Atlante desciende a Primera A pero es “salvado” al disputar una serie promocional con el Veracruz y pagar cinco millones de dólares, los cuales acaba pagando con el Centro de Alto Rendimiento que se ubica en la salida a la carretera de Cuernavaca.

2002: Irapuato es traspasado a Veracruz, pese a que esa franquicia jarocha existía en la Primera A. Luego el Veracruz original asciende tras ganar promoción ante León y el otro Veracruz es vendido para convertirse en Jaguares de Chiapas.

2003: Luego de un año en la Primera División, La Piedad es vendida a Querétaro. El equipo Celaya se convierte durante seis meses en Colibríes de Morelos, aunque ese intento dura poco al descender a la Primera A. Ese año la FMF desaparece de un plumazo dos franquicias, Querétaro e Irapuato, supuestamente porque ambos eran manejados con recursos de dudosa procedencia. Así se puede reducir la Liga de 20 a 18 equipos. Necaxa cambia de sede, abandona la ciudad de México y se va a Aguascalientes.

2007: Atlante deja el DF para jugar en Cancún, siendo campeón de Liga en su primer torneo en su nueva casa.

2013: Se registran cambio al por mayor; Jaguares se convierte en Querétaro, San Luis en Chiapas FC, el recién ascendido La Piedad en Veracruz.

