IV Jornada estatal de beisbol Ángel “El Bucky” Pérez 

Con tres series que inician hoy jueves y dos más que se juegan a partir de mañana, se viene la cuarta jornada del Campeonato Estatal de Beisbol Bankaool 2019 temporada Angel “El Bucky” Pérez, donde los legendarios Mineros de Parral buscan terminar con desafortunado comienzo de campaña que consta de nueve derrotas en forma consecutiva.



En serie que abre el fuego el día de mañana, los Mineros de Parral les harán los honores a los campeones Manzaneros de Cuauhtémoc, con el compromiso de conseguir mínimo su primera victoria de la presente campaña. Al abrir la presente justa, Parral fue barrido en casa por los Algodoneros de Delicias y después cuando se esperaban las cosas cambiarían en Juárez y Chihuahua, plazas que habían dominado en los últimos años, sufrieron dos limpias que ahora los tienen en el sótano de la tabla de posiciones, con ese adverso 0-9 que los obliga a ganar la serie sí o sí. Los Manzaneros son la otra cara de la moneda, están en el tope de la tabla con 7-2 y han ganado las tres series jugadas hasta el momento, pero eso no es todo, la tropa de Beto Rojas lleva cinco victorias en forma consecutiva, racha que inicio en el juego dos de la segunda serie en NCG frente a los Faraones.

Como dato de dicha serie, Cuauhtémoc ha barrido a Mineros en temporada regular en las campañas 2017 y 2018.

Probables abridores

Viernes 07.- Leonel Martínez (0-2, 10.71 PCL) vs Rogelio Gándara (0-0, 7.20 PCL)

Sábado 08.- Martin Urias (0-2, 7.31 PCL) vs Rafael Servin (1-0, 0.90 PCL)

Domingo 09.- Alfonso Pulido (0-2, 14.04 PCL) vs Pedro Zamora (2-0, 3.31 PCL)

Hace un año.- Cuauhtémoc ganó la serie 3-0.

Va el líder a la carreteraBatalla que también comienza hasta mañana, los líderes Dorados de Chihuahua viajan a la Vieja Huejoquilla para visitar a los Rojos de Jiménez que buscan quien pague los platos de sus grises resultados obtenidos hasta el momento. “La Furia Roja” vuelve a casa tras par de giras en Delicias y Cuauhtémoc; llega con números de 2-7 en ganados y perdidos, todavía sin probar las mieles de ganar una serie. Realmente ese récord, no son el reflejo de cómo Jiménez ha venido jugando, para su mala fortuna el bullpen ha dejado ir claves partidos y la prueba son las tres derrotas sufridas por carreras de caballito quedándose tendidos en el terreno.

Por ello, la novena que dirige Fernando Albañil (7-2) deberá tener mucho cuidado si desea mantenerse en la cima del evento. Dorados llega al “21 de Marzo” con la moral por las nubes, porque viene de barrer a los Mineros de Parral por primera vez desde el año 2006 y además su ofensiva que tiene 13 cuadrangulares va en la ruta de superar los 43 bambinazos conectados el año pasado para finalizar de líder; Alex Pineda actual mandón en el departamento llega con ocho batazos de cuatro esquinas y el líder de bateo de Jorge Morales que esta encendido con un .643, será la otra prueba de fuego para el pitcheo rojo.

Probables abridores Viernes 07.- Alvaro Sandoval (0-1, 4.50 PCL) vs Pedro Ruiz (0-0, 5.40 PCL)

Sábado 08.- Servando López (0-2, 5.51 PCL) vs Fernando Corrales (2-1, 2.08 PCL)

Domingo 09.- Marvel Manríquez (1-1, 6.91 PCL) vs Jorge Olivas (0-0, 0.00 PCL)

Hace un año.- Jiménez ganó la serie 2-1

Tiene Algodoneros de Delicias visita de peligro

La serie que en el papel luce con la más atractiva de esta cuarta jornada, es la que escenificarán a partir de hoy a las 19:30 horas en el Gran Estadio Delicias, los Algodoneros y los visitantes Venados de Madera. Delicias es sublíder general con marca de 7-2 y Madera esta solo en el cuarto lugar con 6 victorias a cambio de 3 descalabros, por lo cual se pronostican tres brillantes agarrones. Javier Morales Bencomo actual manager de la III Zona, enfrenta al equipo lo vio nacer como timonel y con quien hizo historia al llevarlos a su único título en la campaña de 1999. “Desde luego que enfrentar a Madera tiene un significado especial, porque es la zona que nos dio la oportunidad de empezar en esta profesión, será una serie muy difícil porque ellos vienen jugando buena pelota y nosotros buscamos mantener nuestra buena racha”, citó Morales. Esa buena racha de que habla Morales Bencomo, radica en ganar las tres series que se han jugado, siendo vital para ello la explosiva ofensiva del veterano Luis Eduardo “La Changa” García sublíder de bateo con porcentaje de .595.

Los Venados han registrado uno de sus mejores inicios en los últimos años y pueden presumir la barrida que le asestaron la serie anterior a los Indios de Ciudad Juárez, tienen el mejor pitcheo de la liga por equipos con 3.62 de carreras limpias admitidas, encabezados por el estelar zurdo Samuel Zazueta. Es decir, veremos frente a frente dos equipos que vienen de ganar su más reciente serie. Probables abridores

Jueves 06.- Ismael Tijerina (1-0, 5.51 PCL) vs Samuel Zazueta (2-1, 3.68 PCL)

Viernes 07.- Omar Basulto (0-1, 15.95 PCL) vs Jesús Manuel Bustamante (1-1, 3.63 PCL) Sábado 08.- Adrián García (1-0, 2.70 PCL) vs Rito Méndez (1-1, 5.91 PCL)

Hace un año.- Delicias ganó la serie 3-0

Quiere Indios recuperar lo perdido

Luego de la pesadilla sufrida el pasado fin de semana en Madera, los Indios de Ciudad Juárez (5-4) vuelven a casa para recibir desde esta noche a los Soles de Ojinaga (4-5). La Tribu de German Leyva está obligada a obtener resultados positivos en el duelo de fronterizos y para ello deberán de jugar tal y como lo hicieron en la segunda jornada cuando en su casa barrieron a los Mineros de Parral. Indios es sublíder en pitcheo por equipos con 4.06 de PCL y cuarto de bateo con .312 de porcentaje, un aceptable balance en términos generales, pero ese 5-4 tal vez no era lo programado después de las tres primeras jornadas. Los Soles seguirán tratando de demostrar que ya no son el trampolín del torneo, su meta es regresar con buenas cuentas de la mejor frontera de México y su carta de presentación es Cesar González quién comparte el liderato de pitcheo con Rafael Servin de los Manzaneros de Cuauhtémoc ambos con efectividad de 0.69.

Probables abridores Jueves 06.- Luis Fernando Miranda (1-1, 3.46 PCL) vs Isaac Castro (1-1, 7.36 PCL)

Viernes 07.- Aldo Salinas (1-0, 2.29 PCL) vs Cesar González (0-0, 0.96 PCL)

Sábado 08.- No anunciado vs Avdiel Sánche (debut)

Hace un año.- Juárez ganó la serie 2-1



Raúl Mena defendió como jugador en 18 años la franela de los Faraones de NCG, pero jamás ha estado como manager en un partido de primera fuerza mucho menos en un estatal de beisbol, pero desde hoy el destino le brinda la oportunidad de debutar como timonel cuando su novena este como anfitrión de los Mazorqueros de Camargo (5-4) su rival, será el profesional Víctor Ledezma. Mena, se trepa al barco faraón con el compromiso de revertir los actuales resultados que constan de las tres series perdidas (2-7) y será el tercer manager de la V zona en la presente campaña. El duelo Faraones-Mazorqueros es la doble serie para ambos equipos en el presente estatal, contienda que inicio la semana pasada cuando Camargo se llevó dos de tres juegos en casa. En anuncio del propio Ledezma, los Mazorqueros no contarán con los servicios del estelar zurdo Saúl Vázquez (2-0, 1.50 PCL), quién cumple compromisos en el extranjero. Camargo aprovecho que las dos últimas series las jugó como local y en ambas obtuvo números positivos que lo ubican al momento en la sexta posición en la tabla.

Probables abridores Jueves 06.- Obed Esqueda (2-1, 1.89 PCL) vs Jesús Juárez (1-1, 2.25 PCL)

Viernes 07.- Efrén Guzmán (0-1, 2.20 PCL) vs Aarón Aguilar (1-0, 5.28 PCL)

Sábado 08.- Paul Rubio (0-0, 4.70 PCL) vs Mario Torres (1-0, 5.06)

Hace una semana.- Camargo ganó la serie 2-1

