LeBron podría pedir el traspaso si los Lakers no mejoran el equipo

Las vacaciones de verano comenzaron pronto para la franquicia de Hollywood. Tanto que casi se adelantan dos estaciones, pues fue el 23 de marzo cuando los Lakers certificaron matemáticamente su ausencia por sexta temporada consecutiva en los playoffs. Un fracaso inesperado para el equipo y más inesperado para LeBron James, que se quedaría sin jugar la postemporada por primera vez en 14 años, viendo además cortada su racha de ocho finales seguidas de NBA.

Eso solo fue la punta del iceberg pues detrás de semejante fiasco estaban las continuas lesiones de varios componentes de la plantilla, destacando la importancia capital que tuvo la suya, y en lo más profundo se encontraba la mala gestión de la cúpula angelina. Este último factor ha seguido influyendo para mal con la temporada más que acabada. La dimisión de Magic Johnson como presidente de operaciones y sus posteriores declaraciones sobre el que fue su compañero, el gerente general Rob Pelinka, caldeaban aún más un ambiente que empezó a coger temperatura en el mercado invernal con el intento fallido por hacerse con Anthony Davis a cambio de medio equipo (apunta a no ser el último).

Este hechos no hacen otra cosa que generar una incertidumbre e inseguridad que afecta a la plantilla, a los aficionados y, sobre todo, a aquellos futuribles a los que quieran convencer para que recalen en los Lakers. Y precisamente este aspecto es el más prioritario de cara al futuro. Ya no solo para mejorar la plantilla sino para evitar que el mejor jugador del mundo se arrepienta de la decisión, hasta la fecha mala, que tomó el pasado verano al decidir jugar en Los Ángeles, tal y como afirma Bill Plaschke de Los Angeles Times: “No se hasta que punto puede ser probable, pero escuché que si los Lakers no aprovechan la agencia libre o algún intercambio ,tendrían un gran problema con LeBron. Su era allí podría haber terminado antes de empezar”.

La realidad es que los Lakers cuentan con bastantes jugadores interesantes para realizar un posible intercambio, entre ellos la cuarta elección del próximo draft que les ha caído del cielo, pero si todo esto no se cumple y no se dan movimientos importantes puede tener consecuencias aún peores de las que los californianos han tenido esta temporada. “Alguien cercano al jugador me afirmó: “Si el equipo no se refuerza este verano, LeBron se querrá ir y le dirá a los Lakers que le saquen de allí”, sentenciaba Plaschke.