Designará Cabildo un suplente temporal de Maru

La alcaldesa Maru Campos confirmó que se tomará unos días para compartir con su familia, a quien visitará en los Estados Unidos.

Será a partir del 6 y hasta el 16 de junio cuando la edil se ausentará de sus labores, por lo que será un regidor el encargado del despacho, mismo que se designará esta tarde en sesión extraordinaria de Cabildo.

Maru recordó que el código municipal, establece que si un funcionario se ausenta más de 5 días tiene que solicitarlo ante el Cabildo para que alguien más se encargue del despacho.

“Es para estar con mi familia en Estados Unidos, no sé si me lo merezco, pero, lo necesito, mala hierba nunca muere, para quienes preguntaban, estoy bien de salud sólo me tomaré estos días pero seguiré al pendiente de lo que se necesite”, concluyó.

