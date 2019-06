A Tania Ruiz Eichelmann “no le importa lo que los demás digan”

La modelo dice estar “muy feliz” en su relación con Enrique Peña Nieto.

Tania Ruiz Eichelmann dice estar muy feliz en su relación con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, y no el importa lo que se diga.

La modelo mexicana escribió en sus Historias de Instagram: “Mucha gente me ha escrito y me ha dicho que ‘wow’, porque no me importa el qué dirán”.

Después de muchos rumores sobre su relación, a pocas semanas de haber dejado la presidencia, algo que hace dos semanas se confirmó, Peña Nieto presentó a Tania como su novia oficial en una elegante boda que reunió a lo más distinguido de la sociedad mexicana.

Ambos se veían radiantes, demostrando que están viviendo plenamente su amor sin importarles la opinión pública.

