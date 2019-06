Descenso, exageración: Chivas

Ante el problema porcentual por el que atraviesay con el cual arrancará elconsideró que los medios de comunicación le dan a esa situación más importancia de la necesaria.“Es un tema que quizá, y con todo respeto, creo que le dan mucha importancia. Es algo que está latente, es obvio, perono va pasar por esos problemas”, mencionó el mediocampista de los rojiblancos.

Sandoval hizo enfásis en que esa tema no debería tener tanto espacio debido a que Chivas se reivindicará el próximo torneo y dejar atrás el tema de descenso.

“Realmente para mí no, creo que Chivas es un grande, los números ahí están y es obvio, pero Chivas no está para eso, está para pensar en Liguilla y olvidarse del descenso.

“La gente quiere resultados y eso es lo que vamos a buscar. Es otra oportunidad, creo que he pasado un tiempo difícil aquí, no ha sido fácil para mí y ahora es otra oportunidad que se me da y es aprovecharla, demostrarme a mí mismo el por qué estoy en Chivas“, señaló.

Récord