 Lo ven en la calle ‘y se zurran’, presume el Tuca Ferretti

Personaje único del futbol mexicano, Ricardo Ferretti se abre al grado de reconocer sus debilidades. Impensable en él, acepta que hay momentos donde requiere que le den una palmada en la espalda.

Pero es el Tuca. Y así como desmenuza su personalidad en una entrevista concedida a Mediotiempo después del título que lo colocó como el entrenador más ganador en la historia del futbol mexicano, el brasileño se rehace y aclara lo que piensa de sus críticos.

“La gente dice, la gente lo otro, pero te puedo decir que yo salgo a la calle y nunca me ha tocado… tengo mucha gente rayada que me dice ‘te felicito’, foto y esto y todo, y me da un gusto enorme. Los que son negativos se quieren hacer notar en todo momento”, mencionó.

– En ‘bolita’ te gritan ‘¡fuera Tuca!’, pero de frente no te dicen nada…

“Pues se zurran”, dice Tuca entre risas, consciente de que incluso antes del último campeonato hubo aficionados que pedían su cese por el estigma que tiene de entrenador defensivo.

Y no rehuye el calificativo al menos por lo que fue la última Final ante León. Sin embargo, su estrategia valió para que Tigres alcanzara el séptimo título de su historia, mismos que suma él (entre Pumas, Chivas y Tigres), para empatar a Nacho Trelles en ese rubro.

Pero no todo es miel, pues Ferretti acepta que la pasa mal cuando los resultados no ayudan. Ahí es donde encuentra el apoyo de dos personajes entrañables con quienes comparte la vida en Tigres.

“La persona que me ayuda en esto es Miguel Garza (presidente de Tigres). El año pasado las cosas no fueron bien, los jugadores no estaban bien, estaban tristes, sentidos”, recordó.

“Yo estaba peor porque me piden la cabeza, me piden cosas y yo tengo que levantarme y aparte levantar a todos los demás, no hay mucha gente que te pueda ayudar. El otro, y que es como un hermano, es Miguel Mejía Barón”.

El Tuca cree que hoy más que nunca los fracasos de Tigres se maximizan, por la relevancia que el club ha adquirido a fuerza de títulos. En ese sentido, cree que la Final del Apertura 2018 fue igual de escasa en espectáculo, pero no tan criticada porque la jugaron América y Cruz Azul.

“Tal vez pasa porque ya somos Tigres y estamos logrando cosas que la gente no ha logrado y no pensaba, la Liguilla anterior a la nuestra yo creo que nadie dijo nada porque era América-Cruz Azul, así son las cosas”, añadió.

Y sí, sí fue defensivo ante León. Pero ¿acaso está mal buscar que la mejor ofensiva del torneo, la que hizo 41 anotaciones, no te haga gol? Esa pregunta se la hace Ferretti y él mismo la responde.

“Vas a la final y vas a enfrentar al equipo número uno, el más goleador, el que menos goles recibió. ¿Cómo los enfrentas? Yo creo que para enfrentar al equipo más ofensivo tú tienes que saber defender muy bien y fue lo que logramos”, destacó.

“En nuestro estadio teníamos la obligación de atacar y ellos defendieron, después yo tengo una ventaja, yo voy a buscar, pero defiendo mi ventaja. Al defender mi ventaja gané, perdón, ganamos. Si fue de tu gusto o no, eso ya es otra cosa”.