Hugo Lloris tras la estela de Franz Beckenbauer

El portero del Tottenham Hotspur, el francés Hugo Lloris, apela al espíritu de equipo para enfilar el asalto a la primera Liga de Campeones en la historia de los ‘Spurs’ que de paso, puede proporcionar al meta galo un récord del que hasta ahora sólo puede presumir el alemán Franz Beckenbauer.

Nadie disfrutó del privilegio del que presume el legendario líbero germano, que levantó la Copa del Mundo de Alemania 1974 y meses después la Copa de Europa con el Bayern Múnich. Hugo Lloris elevó al cielo el trofeo del Mundial de Rusia 2018. Ahora, en Madrid, en el Wanda Metropolitano, puede llegar al palco y recibir, como capitán de los ‘Spurs’, el trofeo de la Liga de Campeones 2019 y compartir ese honor con Beckenbauer.

“Es un privilegio ganar un Mundial con mi país, un logro que no hubiera sido posible sin mis compañeros. Igual que aquí. Sin todo el equipo no hubiera podido conseguirse estar aquí. Me siento un privilegiado, pero lo más difícil es en la final. Hay que hacer todo por ganarlo y dejar una marca en la Liga de Campeones”, dijo Hugo Lloris horas antes de la final de Madrid.

El meta francés, experimentado, gestiona la presión a la que puede someterse el grupo. “Necesitamos a todos y hay una buena combinación en el vestidor entre jugadores con experiencia y menos experiencia necesitamos al entrenador y al capitán y luego hay que estar preparados porque va a ser un partido fantástico que podremos disfrutar si ganamos”.

Para Lloris la final será “un partido de detalles y cualquiera puede marcar la diferencia y tener su relevancia”, y apela al sentimiento de equipo.

Comentarios

comentarios