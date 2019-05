Investigan corrupción tras irregularidades en elección de magistrados

La fiscal Anticorrupción, Gema Chávez Durán, confirmó que se detectaron algunas irregularidades en el proceso de elección de jueces y magistrados del poder judicial del estado, pero todavía no se puede determinar si son o no, actos de corrupción.

“El consejero Sotelo hizo pública su denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo también es cierto que hasta el día de hoy no ha presentado ningún elemento probatorio, ningún testigo al respecto”, comentó.

Detalló que la investigación aún es incipiente, y aunque ya han pasado dos meses desde la denuncia del consejero magistrado Joaquín Sotelo Mesta, por la posible manipulación de los resultados de los exámenes de oposición para la elección de magistrados y jueces por parte de las autoridades, Chávez Durán dijo que es un proceso de investigación que puede tomar más tiempo.

Por lo anterior, reiteró que hasta el momento sólo se ha concluido la revisión documental del proceso de magistrados y falta el de jueces, sigue comprobar o descartar corrupción.

Finalmente, agregó que también han declarado los ingenieros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que prestaron espacios físicos y sistemas, así como representantes de empresas que tuvieron que ver con alguna fase de este procedimiento.

