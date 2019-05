Ninel Conde es exhibida como “mala paga”

A través de un pot en Instagram, empresa pide a Conde que les pague lo que debe.

Ninel Conde es exhibida en Instagram por una empresa que asegura que la artista tiene un adeudo con ellos, y de esa manera le solicitan que liquide esa deuda.

El nombre de usuario es Chamonic, y bajo una foto del Bombón Asesino, escribió: “Me da pena, pero más pena debería darle a Ninel Conde no cumplir con un pago que se le realizó. Parece que algunos artistas porque creen que son famosos no tienen la responsabilidad de cumplir sus compromisos. Señores que prestamos servicios a artistas, no permitamos eso”.

La empresa se llama SAPS, sus oficinas se encuentran en el sureste de México y ofrece servicios publicitarios, de imagen en radio, revistas e internet.

El año pasado, el nombre de Ninel también estuvo relacionado con una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por el supuesto lavado de dinero.

