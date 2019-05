A MORENA LE GUSTA LA CONFRONTACIÓN E ILEGALIDAD: PAN

En el debate encuentro de opiniones, realizado por el portal informativo alcontacto.com.mx conducido por Manuel Narváez, quedó evidenciado el presidente del partido Morena en Chihuahua, Martín Chaparro, como una persona que busca ante todo la confrontación al señalar que será necesario siempre enfrentar a la autoridad para hacer valer el uso de los carros “chuecos”, para que transiten el estado, así como el violentar brechas del ejido Sacramento y dañar las finanzas estatales, agrediendo incluso a policías.

Los actores de Morena deben de trabajar por Chihuahua, porque en el año 2016 Chihuahua recibió del gobierno federal 6 mil millones de pesos de inversión federal, en el 2018 disminuyó a 4 mil 500 millones de pesos y para este 2019 ha descendido a 3 mil millones, ha descendido a la mitad, señaló Rocío Reza Gallegos presidenta estatal del Partido Acción Nacional.

Eso es muy lamentable para la inversión en chihuahua, dijo.

“Que bueno que haya posibilidad de beca económica para muchos jóvenes porque se necesita, becas para adultos mayores, pero también se necesita inversión para un empleo bien remunerado para un futuro cierto” añadió Reza Gallegos.

Indicó que de ninguna manera se ha endeudado ni un solo peso de parte de esta administración a Chihuahua, la deuda la adquirió el ex gobernador César Duarte, al que el dirigente de Morena no ataca y al que el dirigente de Morena, le da la vuelta por la vinculación que hay del PRI y de Morena, está a todas luces a la vista de los Chihuahuenses.

Destacó que el trabajo del Gobernador del Estado Javier Corral, se ha realizado de una forma comprometida con el estado y se trata de una persona honesta que ha trabajado por Chihuahua, pese a los actos de violencia ocasionados por el crimen organizado, en donde el gobierno federal no ha asumido la responsabilidad de atraer las investigaciones que le corresponden, a pesar de que la Fiscalía del Estado hace todo lo posible por investigar casos del fuero federal que no son atendidos por la autoridad correspondiente.

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional, señaló que se debe de anteponer siempre el dialogo para llegar a acuerdos que permitan el desarrollo de nuestro estado

