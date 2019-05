SANGRE, SUDOR Y CACA.

Por: Luis Villegas Montes

La frase: “sangre, sudor y lágrimas” es una frase “mocha” (no por sus connotaciones religiosas, sino porque el original hace hincapié, además de esos tres insumos, en el esfuerzo) que erróneamente se atribuye a Winston Churchill.

En efecto, salerosa como es, la expresión aparece, por primera vez en letra de molde, en un poema llamado: “La Edad de Bronce”, del también inglés Lord Byron donde critica el cinismo de la clase adinerada su época. Dice así: “Año tras año votan cien por cien/Sangre, sudor y lágrimas arrancadas a millones- ¿por qué?/¡Por la renta!”.1

Bien, pues esta digresión viene a cuento, porque hace unas semanas, con motivo de la embestida en su contra, Víctor Trujillo, en su papel de “Brozo”, dijo de AMLO, entre otras cosas, que no se le podía tratar como a alguien venido de las estrellas o parido del centro de la tierra porque Andrés Manuel: “sangra y caga… y detenta el poder”.2 Expresión que traigo rondando en mi cabecita loca porque —en este punto recuerdo a Celia Lora— ya estoy harto de ver al Presidente cagarla… ya que sangre, ¿no?

Y si Usted no me cree, si Usted forma parte de esa masa ignorante que todavía cree que el Presidente de la República no es un anciano decrépito e idiota, procedo a demostrárselo de manera palmaria: ayer, domingo 26 de mayo de 2019, vi y escuché a Andrés Manuel decir una estupidez (otra) de tamaño tal que, de plano, no puede dejarse pasar desapercibida. Con todas sus letras, el ínclito cómico-historiador-loco-Presidente dijo que México se fundó hace más de diez mil años;3 y que todavía pastaban los búfalos en Nueva York y ya en México había universidades e imprentas. En su autodefensa, por la chunga que se armó, agregó después (hoy): “es un asunto de antropología, desde cuando se conoce que existe el hombre en América pues hace alrededor de 5 o 10 mil millones de años”.4

Para que se dé Usted una idea de esta serie de despropósitos, vamos a plantearlo del siguiente modo: si Usted es de MORENA y creacionista clásico —para quien la tierra se fundó más o menos hace seis mil años, el 23 de octubre de 4040 a.C., para ser exactos—, es muy posible que piense que Adán y Eva eran mexicanos y se conocieron en la Universidad del Valle de México.

En cambio, si Usted es de MORENA y evolucionista al mismo tiempo, tiene un serio conflicto que se puede resumir así: mientras en las universidades mexicanas se imprimían libros a lo loco, en el resto del mundo se fundaba Biblos (la ciudad habitada de manera ininterrumpida, más antigua del Mundo); en el norte de Mesopotamia da comienzo el cultivo de cebada y trigo; en general, se domestica a los gatos, se inventa la rueda y se origina la protoescritura; y nos faltó un tantito para ir a descubrir Europa. Por no hablar del asunto de los “5 o 10 mil millones de años” pues eso implica que, mientras el hombre ya existía en América, en otro lugar del espacio-tiempo se estaba creando el Universo.

Ahora bien, si Usted es de MORENA a secas, felicidades, usted no tiene problemas: la palabra del PEJE es Ley, usted no conoce ni la “o” por lo redondo y si él afirma que Usted es un burro, Usted rebuzna para no irlo a dejar en mal; y bien puede ahorrarse estas líneas.

Por último, si Usted no es de MORENA y alguna vez ha abierto un libro, sabe que la cultura más antigua de lo que con el correr del tiempo llegaría a ser México (inicios del Siglo XIX) es la olmeca, originada aproximadamente dos mil años antes de la era cristiana. En sus escabroso cálculos, Andrés Manuel (a) “El Cabeza de Piedra” López yerra por aproximadamente ocho mil años.

Con este Presidente con las cifras que él maneja y las que la realidad nos brinda a diario, a no dudarlo, la argamasa de su gobierno es esa: sangre, sudor y caca.

