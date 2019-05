La famosa conductora de Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez, no solamente se ha dado a conocer por este polémico programa de Badabun, en el que como el nombre del programa lo dice, expone infieles y premia a las pocas parejas que llegan a ser fieles, si no que también su belleza no puede pasar desapercibido.

Los cambios físicos de Lizbeth Rodríguez son muy notables, el último es el aumento de sus pechos, el cual no pierde la oportunidad para lucirlos en cada programa. Asimismo se ve que ha perdido peso y ahora luce un envidiable cuerpo.

Por lo anterior sus seguidores se dicen más que felices de verla y admirarla en cada publicación en Instagram, red en donde cuenta con más de 8 millones de seguidores y muy probablemente esa cifra siga aumentando.

