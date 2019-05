Iluminemos Chihuahua resolverá necesidades básicas: Rocío Reza

La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en el Estado de Chihuahua, a través de su Presidenta Ing. Rocío Reza Gallegos, emite el siguiente pronunciamiento:

Una vez analizada la propuesta del Proyecto de Reconversión Tecnológica del Sistema de Alumbrado Público presentada por el Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, a través de su Presidenta Municipal, María Eugenia Campos Galván, se ha establecido que los motivos que generaron dicha propuesta son buscar resolver las necesidades más sentidas de la población del Municipio de Chihuahua, por lo que una vez que se realizó el diagnóstico por parte de expertos en la materia se determinó, que más del 52% del alumbrado actual no cumple con la Norma Oficial Mexicana, lo que representa un detrimento en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El proyecto se plantea a través de un esquema de concesión del servicio por 15 años, lo que permite asegurar el mantenimiento y operación sin generar un costo extra, ya que se pagará con los mismos recursos que se utilizan en el sistema actual. El modelo de concesión permite que la empresa que resulte ganadora, brinde su experiencia a través de un servicio profesional, eficiente y a largo plazo para el bien de los ciudadanos, teniendo en cuenta que de no cumplir con lo convenido se definen las sanciones aplicables. Todo con el fin de garantizar, no solo el cambio de sistema, sino su funcionamiento de modo permanente.

Es por ello que este órgano colegiado del Partido Acción Nacional, mirando por el bien común de los ciudadanos se pronuncia a favor del Proyecto de Reconversión Tecnológica del Sistema de Alumbrado Público en la capital del estado, toda vez que es necesario y traerá beneficios como: mayor seguridad, un servicio equitativo, menor impacto ambiental y se realizará mediante una licitación abierta nacional trasparente. Estamos seguros que será de gran beneficio para todos los habitantes de Chihuahua.

ROCIO REZA GALLEGOS

PRESIDENTA DE LA COMISION PERMAMENTE

DEL PARTIDO Acción NACIONAL

