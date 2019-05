Valenciano pide a Pérez Cuéllar exigir se respete el agua de Chihuahua

“Que usted intervenga para que exista mayor presupuesto para la Conagua aquí en nuestro estado, es justo devolver a los productores lo que por su trabajo y tesón merecen: agua”; así dirigió su discurso Jesús Valenciano al senador Cruz Pérez Cuéllar, durante acto emotivo para la celebración de los 70 años de Presa Las Vírgenes.

“Desde el tratado de 1944, Chihuahua paga lo que debe todo el país, nos obligan; y ahora nos dicen con una versión o iniciativa en la que se pretende que también Chihuahua envíe agua rodada al estado de Tamaulipas” dijo.

“Si bien, Chihuahua paga por todo el país, ahí tiene usted ya el argumento para lograr mayor presupuesto para Conagua delegación Chihuahua, recursos suficientes que den beneficio a nuestros productores; ayúdenos a que el agua de Chihuahua sea para los chihuahuenses”, dijo categóricamente Jesús Valenciano ante quienes concurrieron a dicha celebración donde se concentraron, en su mayoría, productores del campo.

Jesús Valenciano, dirigiéndose al senador Pérez Cuéllar le hizo ver que él se encuentra en “niveles donde se toman decisiones, no lo permita, sé que usted es un hombre muy tesonero, no quite el dedo del renglón, le encargamos esa gestión, senador”.

Ha surgido una versión fuerte de que podría obligarse al estado de Chihuahua a enviar agua rodada al estado de Tamaulipas mientras que algunas versiones sostienen que dicho estado es uno de los que más llueve.

