Transgéneros se quejan de los filtros de Snapchat

Hace unas semanas, Snapchat lanzó unos filtros que le permiten al usuario ver su versión masculina o femenina. Las redes sociales se inundaron de fotos usando estos filtros y varias personas las utilizaron incluso para saber cómo era ser del género opuesto en Tinder.

Los filtros de intercambio de género no son nada nuevo, esta tecnología se ha utilizado durante años en aplicaciones como FaceApp, pero la popularidad de los filtros de Snapchat ha causado preocupación entre algunos miembros de la comunidad transgénero y que no se conforma con el género.

Su sobrina la mata por unas fotos de Snapchat

Dana Vivian-White, un orador y entrenador de género ‘no binario’ que forma parte de la junta directiva de Collective Action for Safe Spaces, cree que la mayoría de las personas cisgénero están disfrutando de un juego básico de cambio de género sin pensar realmente en las personas TGNC(transgénero y no conformes con el género).

Existe una línea delgada entre alentar a las personas a tomar el género menos en serio y no considerar la realidad de la gente trans o perpetuar de manera descuidada los malentendidos sobre las identidades trans”, le dijo a VICE.

Mientras que las personas cis pueden utilizar los filtros sin ningún pesar, a mí me da miedo que alguien conocido me diga, ‘hazlo, es divertido, a ver cómo te ves'” dijo Lisbeth Plague, una mujer trans, que cuando vio que las personas cisgénero empezaron a usar los filtros, se sintió disfórica por el resultado hipotético de usarla ella misma.

Adrian Ridings, quien se considera de género no binario, dijo que personalmente ha escuchado de algunas personas trans que el filtro es divertido y que ayuda a afirmar el género, mientras que otros lo ven como un aporte inconsciente a la violencia contra las personas transgénero.

Me gustó [el filtro], porque es difícil imaginar cómo te verías de [otro] género, y nos encanta poder hacer eso”, dijo Ridings. Sin embargo, también dejó de seguir en Twitter a personas que le dieron like a una broma que hacía eco a la larga trayectoria de personas trans que utilizan su género para “engañar” a la gente .

Eric Stanley, profesor asistente en estudios de género y sexualidad en la Universidad de California en Riverside, señaló que la respuesta de las redes sociales a los filtros de intercambio de género parece ser la última reproducción de las prácticas actuales de transfobia y homofobia. “Parece que [la respuesta a los filtros] apoya la idea de que los hombres deberían estar ‘indignados’ cuando se dan cuenta de que el género de aquellos por quienes se sienten atraídos, no se relaciona directamente con las normas culturales que impone la sociedad”, dijo.

He visto infinidad de videos de personas que usan el filtro como una oportunidad para atacar a personas transgénero y decir que son ‘cosas del diablo’, y cómo esto va a llevar a la gente a que los engañen a través de sitios de citas por internet”, dijo Maliyah London, que es trans.

Para la comunidad de TGNC, el catfishing, un término que significa atraer (a alguien) mediante el uso de una persona ficticia, podría potencialmente llevar a la violencia en la comunidad trans, así como a reforzar la idea de que las personas de TGNC se involucren en una forma de engaño.

Somos esencialmente el blanco de la bromas, a través de caricaturas crueles e insensibles”.

Al solicitar comentarios por parte de la aplicación, una portavoz de Snapchat escribió que la compañía “entiende que la identidad es profundamente personal” y que está trabajando para garantizar que sus filtros sean “diversos e inclusivos” y que ofrezcan una variedad de efectos diferentes.

Es posible que el problema no sean los filtros en sí, sino la intención de la persona que usa los filtros. Aunque me gustó usar el filtro porque me ayudó a aliviar la disforia de mi género, la forma en que muchas personas lo usaron fue contraproducente”, dijo, y habló específicamente sobre las personas que lo usan para hacer chistes transfóbicos y engañar a las personas en las aplicaciones de citas.”, explicó Rebecca, una mujer trans que pidió que se omitiera su apellido por privacidad.

Comentarios

comentarios