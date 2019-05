Michoacán se calienta entre ataques del narco y el desarme de militares

En redes sociales circularon videos del momento en el que al menos 10 militares fueron sometidos y obligados a replegarse hacia una pared para entregar sus armas.

En otra grabación aparece un soldado con un teléfono en mano reportándole aparentemente a su superior que los pobladores exigían el armamento y una camioneta que presuntamente les fueron confiscadas este mismo fin de semana. Después, uno de los civiles toma la llamada y ordena:

“Quiero todas las armas, quiero que me las mandes en un carro particular a La Huacana. Somos el pueblo, no somos gente armada. Tú sabes cuáles son las armas (…) Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que traigan las armas… No están en cuestión de pedir nada, aquí están los muchachos y vieras las caras que tienen (…) No estamos jugando, quiero las armas”, advierte.

Después de varias horas de negociación, los uniformados fueron liberados, según reportó la prensa local. Hasta el momento, el Ejército no se ha referido a estos hechos.

El operativo militar en Michoacán

Este fin de semana el Ejército implementó un operativo en esa región de Michoacán, de acuerdo con medios nacionales, donde aparentemente los pobladores se levantaron en armas ante la irrupción de grupos criminales y realizaron bloqueos en varios puntos.

En ese operativo, los elementos castrenses decomisaron armas de alto poder a los civiles, lo que derivó en un enfrentamiento. Según reportes extraoficiales esto dejó dos heridos, entre ellos un niño de 11 años.

“Es inaceptable”

El expresidente Felipe Calderón –oriundo de Michoacán– lamentó que una orden presidencial impidiera a los soldados defenderse ante la amedrentación de civiles armados, pues, puntualizó, “los militares también tienen derechos humanos”.

Felipe Calderón

✔ @FelipeCalderon ¡Es inaceptable! Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse -incluso proveérseles inst no letales- y castigarse estos actos como lo que son: agresiones, lesiones, atentados contra la autoridad. ¡Los militares también tienen derechos humanos! Jorge A. Medellín @JorgeMedellin95 Momento en que los civiles golpean y desarman a los elementos de la 5a Compañía de Infantería No Encuadrada en La Huacana, Michoacán, Para luego exigir les devuelvan un fusil Barret y otros pertrechos asegurados @DefensaCom @SEDENAmx @EstadoMayor_MX @SEMAR_mx @lasillarota ¡No podemos mostrarte todo! Ocultamos automáticamente videos que podrían contener material que pueda herir la sensibilidad de algunas personas. Mostrar multimedia

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que el Ejército no reprimirá al pueblo, algo que a su decir está contenido en la Ley sobre el Uso de la Fuerza de la Guardia Nacional, una de las legislaciones secundarias que rigen a esta corporación.

El CJNG en Zamora

La retención de militares en La Huacana se dio luego de que, durante la madrugada del domingo, supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaran dos ataques contra policías municipales de Zamora.

El comando ingresó a la ciudad a bordo de al menos 24 camionetas rotuladas con las iniciales CJNG, y dejaron constancia de ello en un video que hicieron circular en redes sociales.

Después, alrededor de las 3:30 horas, cometieron el primer ataque contra una patrulla en la que viajaban tres policías; dos de ellos murieron mientras recibían atención médica. En la segunda agresión fueron baleadas varias unidades municipales; el saldo fue de dos uniformados muertos y nueve heridos (entre ellos dos civiles).

En su cuenta de Facebook, el alcalde de Zamora, Martín Zamaguey, pidió a la población mantener la calma y “no tomar riesgos innecesarios.

“A nuestros elementos de seguridad les pedimos que no pierdan fuerza, y que tengan la certeza de que hay un gobierno que los respalda. Sigamos haciendo nuestro trabajo, que es servir a los zamoranos”, agregó.

La Guardia va a Michoacán

En la conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en el estado de Michoacán.

López Obrador refirió que tanto el gobernador de este estado, Silvano Aureoles, como otros mandatarios estatales ya están solicitando la presencia de la nueva corporación de seguridad.

“Lo que tenemos que ver es el alcance, o sea, desde luego vamos a priorizar y van a ir los elementos de la Guardia Nacional a los lugares donde hay más necesidad de seguridad, esto a partir del día 30 de junio, porque se está haciendo acopio de elementos, se están reclutando elementos, se están capacitando, es un proceso, pero ya vamos hacia allá”, explicó.

Este mismo día, Aureoles Conejo acudió a Zamora, donde, dijo, se pondrá en marcha el plan de seguridad porque “no estamos dispuestos a ceder ningún espacio ganado a los criminales”.

En su cuenta de Twitter hizo un llamado al gobierno federal y a los ayuntamientos del estado a no bajar la guardia, y advirtió: “Hasta donde estén los delincuentes, iremos por ellos”.