La brecha en Ejido Sacramento es un conflicto social que crece: Morena

La brecha en Sacramento conocida por algunos como “Digna Libertad” es un camino alterno a la caseta Sacramento por el que transitan los colonos de 37 ejidos de la zona rural al norte del municipio de Chihuahua, desde el Ejido Sacramento hasta Ojo Laguna, evitando el pago diario de 69 pesos dos veces al día para ir a la ciudad, donde realizan distintas actividades.

La caseta de cobro Sacramento ha sido absorbida por la zona conurbada de la ciudad de Chihuahua y no tiene justificación, se cobra por entrar a la ciudad, no por transitar por una autopista, pues se recorren solamente 12 kilómetros desde la caseta hacia la colonia Riberas y el entronque de la carretera libre.

La caseta de cobro Sacramento debe reubicarse fuera de la ciudad o mantener la brecha.

El conflicto social en ejido Sacramento ha escalado por el desinterés e ineptitud de las autoridades estatales, ven el tema como un asunto recaudatorio, no les interesa el bienestar de los ciudadanos del municipio de Chihuahua ni escuchan los argumentos.

La caseta puede y debe reubicarse a otra autopista estatal o debe construirse un camino regular que comunique ejido Sacramento con la ciudad de Chihuahua, entre tanto debe permanecer la brecha.

La zona de Sacramento es parte de la zona conurbada de la ciudad de Chihuahua, no puede haber un trato de exclusión para sus habitantes, ni condicionar su libre tránsito a tarjetas de pago preferencial que el gobierno estatal entrega a discreción.

Un Estado democrático y que respeta los derechos humanos no debe permitir la existencia de zonas aisladas e incomunicadas por el gobierno, “guetos” que condenan a las personas a la pobreza y la marginación.

El gobierno de Javier Corral se justifica y dice que cumplió con los ejidatarios al otorgar 2 mil 239 tarjetas de descuento, de las cuales mil 458 otorgan descuentos a tasa cero, pero hay más de 2 mil 239 habitantes en la zona.

Exigimos transparentar el padrón de los beneficiarios de tarjetas preferenciales, porque el gobierno las ha entregado a discreción y utiliza el padrón como herramienta para obtener simpatizantes y premiar a los vecinos que apoyan al Partido Acción Nacional.

Deben terminar los requisitos que la autoridad impone para entregar las tarjetas, como exigir a los propietarios de los vehículos que paguen la revalidación vehicular y otros impuestos.

Que termine la locura recaudatoria de Javier Corral, quien ha hecho crecer este conflicto; en vez de pensar que los ejidatarios van a pagar con su peaje la deuda estatal, Corral debe tener la mínima inteligencia y hacer una reingeniería del aparato burocrático estatal, que prometió y no ha presentado, aprobar e impulsar la Ley Estatal de Austeridad, y otras medidas que servirían de forma más efectiva para tener liquidez y recursos.

La deuda estatal no se va pagar reprimiendo ejidatarios y acallando conflictos sociales, no se va pagar con policías ni con golpes a mujeres y menores de edad. Exigimos al gobernador y a su secretario de Hacienda respeto para la inteligencia de los chihuahuenses.

Es falso que existan provocadores profesionales y sí los hay son las fuerzas estatales utilizadas en la manifestación el 25 de mayo. Lo que sí hay es voluntad política de parte de Morena, para resolver una problemática social.

El 27 de septiembre de 2018 el diputado Francisco Humberto Chávez Herrera presentó un exhorto de urgente de resolución, en relación al bloqueo y destrozo de la brecha Sacramento por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que en vez de construir caminos los destruye. El exhorto fue de urgente resolución y se votó a favor, sólo estuvieron en contra la bancada del PAN.

En Octubre de 2018 la diputada Ana Carmen Estrada García de Morena presentó un exhortó al Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, para que esta a su vez se coordine con el Comité Técnico del Fideicomiso público número 80672, con el fin de que se establezcan los lineamientos necesarios que le permitan una correcta aplicación de programas para usuarios preferenciales, así como descuentos en cuotas de peaje. Lo anterior, con la finalidad de atender la problemática que aqueja a las personas que habitan en las zonas cercanas a las carreteras con plazas de cobro dentro del territorio del Estado. El exhorto fue dictaminado y hasta la fecha no se ha tenido respuesta.

Firma:

• Francisco Humberto Chávez Herrera

• Miguel Ángel Colunga Martínez

• Román Álcantar Alvídrez

• Benjamín Carrera Chávez

• Lourdes Valle

• Leticia Ochoa Martínez

• Yanet Mendoza Berber

• Ana Carmen Estrada

