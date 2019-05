Empoderamiento vs el poder del Amor

En estos días ventosos y temperaturas altas, me rehusaba a salir a realizar mis actividades cotidianas, pues no soy muy afecto al polvo que se levanta por el meteoro; no así el calor que se me hace amigable para practicar ejercicio y broncear la anatomía. No importa que sea por secciones, ya saben, del muslo hacia los tobillos, los brazos, y del cuello hacia el rostro es un contraste de tonalidades que invitan a la risa.

Entre los compromisos del trabajo, las tareas a desarrollar y los momentos de ocio, una reunión con amigas entrañables ocupó mis momentos más importantes de la semana.

Nos reunimos a comer en una fonda del sur de la ciudad, por cierto, muy sabrosa comida casera. Cuando llegó el postre, el que acompañamos con senda jarra de Jamaica; Rosy, una abogada jubilada del poder judicial nos confesó que se sentía abrumada porque su marido, un taxista de la vieja guardia, tiene una amante mucho más joven que él.

Pedro se llama el viejo rabo verde, el que después de 34 años de casado y concebidos tres vástagos mayores de edad, uno de ellos ya los hizo abuelo, sigue viviendo la vida loca. Por su parte, Rosy, que jura ser fiel desde que lo prometió frente al altar, sufre la desdicha de la traición.

Ella es una mujer que aparenta menos edad y es muy atractiva, que nada le pide a Maribel Guardia. La confesión nos dejó perplejos porque pensábamos que era un matrimonio ejemplar, al tiempo que se secaba unas lágrimas que se deslizaban por su mejilla.

Fue un momento difícil para los cuatro que ocupábamos la mesa. De bote pronto, como para distraer el momento amargo, Soledad, una amiga común de hace tres décadas, soltó: “Pobre pendejo y malagradecido, porque si no hubiese sido por ti, con su salario jamás habrían tenido un hogar que no todos pueden costearse, ni en sueños habría conocido Las Vegas el wey”. Claro amiga, a ese inútil le gusta el pollo con hormonas, cuando en casa tiene caviar para atragantarse todo el día, terció Lupita, una compañera de la universidad que lleva tres matrimonios e igual número de divorcios.

La vida de Guadalupe gira en torno a Kevin, un majo de 23 años de edad cuya anatomía sería la envidia de cualquier fisicoculturista. El chico acaba de terminar la carrera de ingeniería industrial en una universidad privada de El Paso, Texas. Esto no hubiera sido posible de no ser porque su madre se dedica a la venta de vestidos de noche desde los 18 años.

La colección personal de Lupita incluye a su primer esposo, un ex corredor de bienes raíces con el que duró 4 años de casada. Su primer amor la dejó por una señora mayor que él, que era cabeza de una empresa familiar dedicada a la exportación de pieles. Lo último que nos contó es que trabajaba de mensajero en una compañía para una boutique de pasteles y que vive en una casa de asistencia.

A Juan Carlos R., el padre de su hijo, lo conoció a través de una conocida, en una de aquellas noches de juerga imparables tratando de olvidarse del perro aquel, con el que duró 10 años de casada hasta que el divorcio contencioso y una sentencia de 4 años de prisión por lesiones terminaron con la familia que habían formado.

Aun convencida del amor, Lupita se dio la oportunidad de enamorarse nuevamente a los 35 años de edad, cuando ella despachaba en una pequeña fábrica de textiles, propia y con 12 empleados.

El afortunado era un promotor de lácteos en centros comerciales, Gonzalo, divorciado de 46 años y con tres hijas mayores de edad, se fue a vivir con Lupita; tras año y medio de noviazgo ambos decidieron escuchar la epístola de Ocampo. La segunda vez para él, la tercera para ella.

No había transcurrido ni un año cuando Lupita, cansada de ser la única que ponía los alimentos en la mesa y cargaba con todos los gastos del hogar, decidió correrlo. Para esos días Gonzalo hacía trabajos esporádicos de albañilería; con casi nada de dinero en la bolsa, aceptó humillado irse a vivir con su madre. El acta de divorcio llegó un año después.

Desde entonces, nuestra querida compañera de la uni, ha salido ocasionalmente con tipos de dudosa reputación y de variadas edades. Con 46 años a cuestas, Lupita luce un tanto descuidada y aparenta más edad de la que tiene. A Pesar de todo ella no pierde el sentido del humor y se le ilumina el rostro cuando platica de Kevin.

Al escuchar el remate de Guadalupe que secundaba a Soledad, fuertes carcajadas tronaron en esa mesa de mantelito clásico de cuadritos rojos y blancos. Otros comensales nos voltearon a ver con ojos inquisidores, por supuesto que nos valió puritita madre.

El colmillo de ese par de atrevidas rindió frutos, ya que Rosy combinó sus ojos llorosos con el clásico ademán del dedo de en medio. Fue un momento que aflojó los músculos de las quijadas y ablandó el de las extremidades inferiores.

Sin desaprovechar la situación y el momento, pregunté a Soledad ¿Qué hay de ti, por fin darás el paso?, obviamente los presentes sabíamos que esta académica de notas sobresalientes reparte su tiempo entre la chamba, sus dos retoños y cursos de superación personal.

Ya tiene 43 años, pero sigue anidando en su mente sueños de empoderamiento. Vive casi al día, sin embargo, ella es feliz así, o al menos eso presume. Por mucho tiempo años ha tratado de encontrar su príncipe azul, el que algún día llegará para ser su mitad perfecta, nos ha dicho convencida.

Sin dudarlo, firme y con la mirada encendida responde: “estoy muy motivada en un club de amigas destacadas en temas sobre el apuntalamiento de los derechos humanos”, y añade: “nunca como ahora me sentí más representada e integrada”.

Un pesado y notorio silencio nos expuso a los otros tres que la escuchábamos. Rosy, ya con mejor semblante, sutilmente cuestionó: ¿pero amiga, realmente eso te hace feliz y cumple con tus expectativas?, Soledad, sin esperar a que terminara la pregunta y con la vista fija en el techo del local, dubitativa excusó: ´eso satisface mi interior y colma mis sueños´.

Sin más, Lupita pidió la cuenta, yo hice como que contestaba el celular, mientras que Soledad y Rosy, se susurraban algo inaudible. Pagamos la cuenta y nos comprometimos a vernos muy pronto.

