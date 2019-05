Chucky Lozano, la obsesión de Carlo Ancelotti y el Nápoles

El estratega italiano le solicitó a la directiva del napolitana que pague los 50 millones de euros al PSV Eindhoven por los servicios del atacante mexicano.

El técnico italiano Carlo Ancelotti está obsesionado con el atacante mexicano Hirving Lozano, motivo por el cual presionó a la directiva del Nápoles para que continúe negociando y puedan llevar al canterano de Pachuca a su filas.

Uno de los principales motivos por los cuales aún no se ha cerrado el fichaje del seleccionado mexicano es debido a que el PSV Eindhoven no aceptaría menos de los 50 millones de euros que vale el Chucky, una cantidad que el cuadro napolitano no está dispuesta a pagar, pero el estratega insiste en contratarlo.

Esta información fue revelada por La Gazzetta dello Sport, quien detalló que Ancelottihabló con el presidente napolitano Aurelio De Laurentiis; al vicepresidente, Edward; al director general, Andrea Chiavelli; y al director deportivo, Cristiano Giuntoli, para que desembolsen el dinero y Lozano sea su jugador.

