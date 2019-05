Sasha Grey ahora se dedica a jugar videojuegos

La ex reina del porno occidental, Sasha Grey (sabemos que todo mundo la ubica, no finjan) ha estado muy activa desde que dejó de lado su carrera en el entretenimiento para adultos, ya sea dando conferencias, asistiendo a diversos eventos o escribiendo varios libros; demostrando que sus habilidades van más allá de lo sexual.

Es cierto que no tiene los número de otros personajes especializados; no obstante, es un buen promedio para comenzar y también su estilo es muy diferente. Mientras que muchas personas se centran en su imagen, su lugar de grabación y comentarios; Grey es muy sobria en ese aspecto, algo que muchos no creerían dados sus antecedentes; no explota su apariencia física, le da prioridad al juego y no tiene una escenografía elaborada que grite “Soy gamer”, lo cual hace que sus transmisiones se sientan más auténticas que las de varios streamers.

Varias actrices hacen streams de videojuegos

Curiosamente, Sasha no es la única persona relacionada con el mundo de la pornografía, o el entretenimiento para adultos, que ha incursionado en los streams. Paige Jennings, otra ex-actriz, dejó su carrera en 2017 para dedicarse a esta actividad durante algún tiempo; PlayBoy tenía una sección dedicada a los videojuegos donde ponía a las “conejitas” a jugar con cosplay de algunos personajes.

Comentarios

comentarios