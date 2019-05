Trump llama ‘loca’ a líder demócrata por no apoyar el T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agravó este jueves su disputa con la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a la que acusó de estar “loca” y de ser el único obstáculo en el país para la ratificación del acuerdo comercial T-MEC con México y Canadá, porque, aseguró, “no lo entiende”.

Después de poner en duda la cordura de Pelosi, Trump pidió a cinco de sus asesores que dieran fe de la suya propia, al hacerles garantizar ante las cámaras que él estuvo “calmado” durante la breve reunión que mantuvo este miércoles con los líderes demócratas en el Despacho Oval, y a la que puso fin abruptamente a los pocos minutos.

Pelosi “hizo una declaración muy desagradable, dijo que entré en la habitación gritando y chillando, cuando yo estaba tan calmado”, denunció Trump.

Después dio la palabra a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders; la “número dos” de ella, Hogan Gidley; la consejera presidencial Kellyanne Conway; la directora de comunicaciones estratégicas, Mercedes Schlapp; y el asesor económico, Larry Kudlow; y todos ellos repitieron que el mandatario estaba “calmado”.

El mandatario también defendió el T-MEC, firmado con México y Canadá pero pendiente de ratificación en los Parlamentos de los tres países, algo para lo que es necesario que Pelosi acceda a llevar el texto del acuerdo comercial al pleno de la Cámara de Representantes.

No creo que Nancy Pelosi entienda el acuerdo, cree que es demasiado complicado, pero no es un acuerdo complicado”, opinó Trump, y garantizó que “muchos demócratas en el Congreso” apoyan el pacto comercial renegociado para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

No sé lo que va a hacer (Pelosi) con el T-MEC (…). No creo que ahora mismo sea capaz de entenderlo, tiene muchos problemas”, continuó, para luego añadir: “Ella es un desastre. No lo entiende. (su entorno) siente que ella se está desintegrando”.