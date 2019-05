La vida puso una dura prueba a Luis Montes y logró superarla al regresar a las canchas, retomar su rol de liderazgo tras sufrir una fractura de tibia y peroné a días de viajar con la selección mexicana y cumplir el sueño de participar en una Copa del Mundo.

Se ve lejano aquel 1 de junio para Luis Montes. Tras aquel durísimo contacto en Dallas ante Segundo Castillo, voló en chárter hasta Guadalajara donde ya lo esperaba el bisturí de Rafael Ortega. Todavía con la camiseta de la selección puesta entró a la sala de operaciones para reparar la aparatosa lesión.

Era el fin del sueño. El ‘Chapo’ dijo adiós al Mundial de Brasil 2014 para el cual tanto se preparó y mentalizó. Miguel Herrera lo tenía contemplado y su nombre fue tachado de la lista final.

Sabía de su baja del Tri pero su mentalidad no lo hizo claudicar. Al llegar al hospital donde fue intervenido saludó a los aficionados que lo reconocieron y agradeció a los reporteros que se preocuparon por su estado de salud. Mentalmente podría con eso y más.

El tiempo se encargó de demostrar que podría superar ese trago tan amargo. El año pasado en una entrevista para los medios del club León, el fronterizo recordó cómo vivió esos días tan amargos, pero en los que Montes parecía mostrarse estoico.

“El primer día que me lesioné solamente quería ver a mi esposa y me desahogué con ella, al siguiente día le dije que ya no podía hacer nada porque si me pongo a llorar no me voy a curar: lo hecho, hecho está”, recordó.

Montes superó la lesión y con el tiempo volvió a ser el hombre que movió los hilos del León desde la mitad de la cancha.

El tiempo, la experiencia y la consistencia en su buen futbol lo convirtieron no solo en el capitán de los Panzas Verdes, sino que está convertido en el gran ídolo de la actualidad en el plantel del Bajío.

Tuvo la oportunidad de regresar por sus fueros, demostró su capacidad futbolística y mental y hoy por hoy está de nuevo frente a la gran oportunidad de su vida: sumar otro título a su carrera profesional.

“Cuando se me da la oportunidad y me llega a pasar eso… yo me demostré a mí mismo y a mucha gente, más que nada a los niños, que sí se puede; los sueños sí se cumplen y dependen de uno mismo”, señaló.