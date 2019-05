Cuatro galácticos le hacen guiños al Real Madrid

El Real Madrid está en plena reconstrucción y no hay nada mejor en momentos bajos que un halago que reconstruya la autoestima de un campeón dañado. Tan importante en el halago es el qué como el quién y más en este caso. Cuatro galácticos como Neymar, Pogba, Hazard y Mbappé no han dudado en lanzar algún piropo a un Real Madrid que busca nuevos líderes y que tiene a los cuatro en la lista de objetivos.

De “el Madrid, sin Zidane, sigue siendo el Madrid” a “empecé a jugar al fútbol por Zidane”, la presencia del entrenador francés en el banquillo blanco gusta a Eden Hazard pero él de quien esta está realmente enamorado es del Real Madrid y no lo oculta.

El belga intentó forzar su traspaso el verano pasado y este, tras no renovar, parece que acabará recalando finalmente en La Castellana. “Si juego en el Madrid estaré muy feliz” aseguró a finales de 2018. Una felicidad que parece estar muy cerca.

Según L´Equipe, después de la final se la Europa League se hará oficial el fichaje del extremo que siempre ha tenido claro su sueño. “No quiero mentir, (jugar en el Real Madrid) es mi sueño desde que era niño” afirmó hace varios meses atrás.

Pogba y su atracción por los grandes

Paul Pogba tampoco escatima en elogios pero el francés no tiene tan claras sus preferencias como Eden Hazard. Zidane le ha abierto las puertas al Real Madrid y ahora, le pide que de un paso más.

“Ya dije que el Madrid es un sueño para todos, es uno de los más grandes del mundo y Zidane es el entrenador. Es un sueño para cualquiera”. dijo Pogba en una rueda de prensa en su última concentración con la selección en Clairefontaine.

Zidane no tardó en responder. “Me gusta mucho Pogba, no es nuevo. Le conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos jugadores que aporten tanto como él. No forma parte de mi plantilla, juega en el United y lo que ha dicho sobre el Madrid y su deseo de venir si algún día hay una posibilidad de que cuando quiera dejar el United… Si cuando él termine su experiencia en el United quiere venir, ¿por qué no va a venir al Madrid?”, añadió el entrenador del Real Madrid.

Pero Pogba también tiene ojos para el Barcelona. El mediocentro estuvo en la órbita del conjunto culé durante el pasado verano y su amor parece que varía según quien vaya llamando a su puerta. Él quiere seguir jugando en grandes clubes y parece tener una lista de preferencias pero no un amor incondicional.

Neymar y el Real Madrid: un idilio que no acaba de cristalizar

De estar a prueba en la Fábrica a acabar fichando por el Barcelona. Neymar y el Real Madrid viven un idilio extraño y aunque la atracción es mutua nunca ven el momento de encontrarse de manera definitiva.

“El Real es uno de los mayores clubes del mundo y cualquier jugador querría jugar allí.Estoy feliz en París, estoy muy bien, pero nadie sabe en un futuro. Pero no estoy diciendo que jugaré en el Real Madrid. El Barcelona era un sueño de infancia y lo realicé” dijo en marzo y al mes, afirmó que una de sus intenciones era “jugar con Hazard”, uno de los fichajes que ya se dan por hechos en el Real Madrid.

Guiño recibido. Zidane, desde la experiencia, le aseguró que es en Madrid donde “los sueños se cumplen” pero el brasileño no acaba de decidirse. “En cuanto haya algo seguro, hablaré con todos” afirmó Ney.

Mbappé no se desmarca pero no se descarta

Los guiños de Mbappé son más sutiles que los de Pogba, Hazard o Neymar… pero aún así, existen. El francés tiene como ídolos a Zidane, actual entrenador del Real Madrid y Cristiano Ronaldo, leyenda del conjunto blanco y no lo oculta. Sobre su futuro, hay dudas.

“Creo que es el momento de tomar una mayor responsabilidad. Quizás en París sea feliz, pero quizás en otro lugar también con un nuevo proyecto” dijo este pasado domingo Kylian Mbappe, un reconocido “admirador” del Real Madrid con el que aún no ha querido dar un paso más. Esas declaraciones no gustaron en el PSG, que salió al paso a través de un breve comunicado en Twitter para negar cualquier especulación con una posible salida del delantero francés.

Zidane no ha dudado en lanzarle un mensaje sutil desde Madrid, le tiene en su grupo de predilectos y no le importaría tenerle a sus órdenes. “Me gustaría entrenar a todos los buenos” dijo el día que regresó a la sala de prensa de Valdebebas.