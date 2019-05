Nico Castillo pide perdón a la afición del América

A través de Instagram, Nicolás Castillo le “pone el pecho a las balas” luego de la eliminación del América a manos del León en las semifinales del torneo y de las duras críticas de la afición azulcrema por su discreto rendimiento en el campo de juego.

El delantero chileno que llegó como refuerzo de luego al equipo de Coapa con la encomienda de convertirse en el hombre gol del conjunto dirigido por Miguel Herrera, brilló por su ausencia en la liguilla y las críticas no se han hecho esperar.

Lo siento. Qué más puedo decir, cuando uno trabaja al mil, se rompe todo y no salen las cosas como uno quiere, da una impotencia muy grande. Perdón a la gente que apoyó siempre y no cumplí sus expectativas, créanme que estoy decepcionado de mí, yo en primer lugar. Hay que poner el pecho a las balas como siempre lo he hecho e ir para adelante”, escribió en Instagram el atacante andino.

Comentarios

comentarios