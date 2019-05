Julio César Chávez Jr habla de sus problemas de adicción

La última ocasión que el Junior se subió a un cuadrilátero fue en mayo de 2017, cuando Canelo Álvarez lo superó por decisión unánime. Desde ese entonces, el vástago del Chávez ha vivido un largo peregrinar batallando contra sus demonios personales, un tema del que ha hablado en ocasiones pasadas.

Ahora, en entrevista para ESPN, el púgil de 33 años habló de sus adicciones y de cómo ha intentado dar la vuelta a la página en busca de una nueva oportunidad en los rings de Las Vegas.

“[Las adicciones son] algo que no tenía sentido, algo tonto que hoy lo veo y digo ¿cómo es posible que haya llegado a ese punto de andar drogado, empastillado en las redes sociales?’ Lo veo y me da vergüenza. No me gusta, no sé cómo me pude animar a poder hacer ese tipo de cosas”, aseguró Chávez Junior.

Además, explicó que su padre le apoyó durante toda la etapa de rehabilitación y le brindó atención en la clínica para combatir las adicciones que posee.

“He ido a la clínica. Mi papá me ha ayudado mucho, porque se asustó”, detalló el originario de Culiacán, Sinaloa.

Su regreso a los cuadriláteros

Todo apunta a que su ausencia en los encordados profesionales podría llegar a su fin pronto. La misma cadena televisiva señala que Julio César Chávez Junior volverá a pelear el próximo 20 de julio, como parte de la cartelera que estelarizan Manny Pacquiao y Keith Thurman en la ‘Ciudad del Pecado’. El rival del mexicano aún no ha sido anunciado.

