El Senado es un pésimo patrón, acusan; critican outsourcing

Senadores del PAN y Morena admitieron públicamente que el Senado es un “pésimo” patrón, pues además de contratar un outsourcing que explota a personas de la tercera edad que hacen la limpieza, ninguno de sus asesores, empleados de comisiones y asistentes tienen derechos laborales.

De acuerdo con el propio Senado, en esta condición están mil 816 trabajadores, ya que son los que están contratados por honorarios.



Durante la discusión de la convocatoria al parlamento abierto de la nueva reforma laboral, que se realizará del 23 al 25 de julio, los senadores hablaron de las condiciones laborales de sus trabajadores y la panista Xóchitl Gálvez anunció que ya se analiza un plan para otorgar los derechos laborales a esos empleados, pero es posible que ese dinero surja de la propia dieta de los senadores, dado que la austeridad aplicada en el Senado no permite erogar más dinero.

Blanca Piña, senadora de Morena, planteó la necesidad de que en el parlamento abierto se analice el fenómeno de la subcontratación o outsourcing y recordó que el propio Senado hace uso de una empresa de ese tipo, que paga mal a sus empleados, la mayoría de la tercera edad; “y el buen juez por su casa empieza”, dijo.

Pedro Haces, también de Morena, recordó que la outsourcing que presta servicio al Senado es Fonatur, es decir, una empresa del gobierno federal y, por tanto, se debe ser más exigente con ella; resaltó que la subcontratación debe desaparecer; “ya no pueden seguir mamando de los trabajadores”, resaltó.

Kenia López expresó que “el Senado de la República, y me responsabilizo del ciento veintiochoavo por ciento, es un pésimo patrón. No solamente por el outsourcing, que habremos de discutir, sino me refiero a que ninguno de nuestros asesores y nuestras asesoras; ninguno de nuestros colaboradores y colaboradoras; de nuestros secretarios técnicos y nuestras secretarias técnicas; ninguno tiene ningún derecho social y eso es una vergüenza.

“No tienen la posibilidad de antigüedad; no están cotizando. Si algo les pasa, en términos de salud, no hay nadie que los pueda proteger y son nuestros colaboradores. Me parece que antes de estar pensando en cómo criticar y por supuesto que hay que acompañar la crítica, pero antes de estar pensando en cómo criticar a las empresas, hay que empezar a vernos nosotros mismos, porque son quienes están con nosotros todos los días, tardes y noches”, expresó.

La también panista Xóchitl Gálvez informó que ella, personalmente, ha hecho una labor en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva para que esta situación se pueda resarcir, y adelantó que es probable que esas prestaciones sociales salgan de una parte de la dieta de los senadores.

Los datos

En julio próximo, los senadores de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y la de Trabajo y Previsión Social analizarán la nueva reforma laboral, en parlamento abierto.

Trabajadores, organizaciones sindicales, sector empresarial, instituciones académicas, de investigación, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general podrán opinar sobre la reforma en el siguiente sitio web: http://comisiones.senado.gob.mx/anticorrupción Excélsior

