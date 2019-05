¡Adiós, matrimonio! Así puedes tener un acta de concubinato

En la actualidad el concubinato es una opción para muchas parejas que quieren vivir juntas y conocerse mejor antes de casarse por el civil, pero también lo es para quienes por diversos motivos el matrimonio no es la respuesta.

Lo que tal vez pocos saben es que, al igual que el matrimonio, si se vive en concubinato con la pareja, también se puede obtener un acta o constancia que avale este tipo de unión y haga valer los derechos y obligaciones de ambos, los cuales existen y ya te habíamos explicado en esta nota.

En México, el concubinato de forma legal existe a partir de los dos años de vivir “en unión libre” o antes de este tiempo cuando se ha procreado un hijo. Sin embargo, no es una opción para tener más de una pareja de forma legal, así que, si alguno de los dos no es soltero, los derechos y obligaciones de esta unión se reducen a cero, pues el concubinato sólo existe entre quienes no están casados.

Si quieres que se te valide el concubinato, es necesario un documento que pruebe la vida marital, y éste se solicita ante un juez. Así que, si como pareja quieren poner en papel su compromiso, pero sin casarse, es hora de hablar y actualizarse.

Recuerda que los problemas de dinero son la segunda causa de divorcio en México y el hacerse de oídos sordos con los derechos y obligaciones en la vida marital contribuye en mucho a ese triste desenlace.

Tus derechos y obligaciones

El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios y derechos y obligaciones inherentes a la familia.

También, al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato.

Requisitos para una constancia de concubinato

De acuerdo con la página de trámites de la Ciudad de México necesitas:

1. Identificación personal

2. Comprobante de domicilio

3. Formato de solicitud para la constancia

4. Copia certificada de reciente expedición de acta de nacimiento de los concubinos.

5. Copia certificada, de reciente expedición, de acta de nacimiento de los hijos, en caso de haberlos.

6. Original de constancia de inexistencia matrimonio de ambos, no mayor a tres meses

También, de acuerdo con el sitio, el trámite es gratuito, a diferencia del matrimonio, que tiene un costo de 1212 pesos si es en el Registro Civil o 2433 si es a domicilio. Sin embargo, llamamos al Registro y nos comentaron que la Constancia de Concubinato sí tiene un costo, pero es de 71.70 pesos.

