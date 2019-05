Muere actor de “Breaking Bad” al lanzarse de un puente en Arizona

Se trata de Isaac Kappy quien es recordado por actuar en “Thor” y la famosa serie “Breaking Bad”; tras caer del puente un vehículo lo atropelló.

El actor Isaac Kappy de 42 años de edad falleció tras lanzarse desde un puente en Arizona, Estados Unidos, según informó la revista especializada People.

“El 13 de mayo de 2019, a las 07:26 horas, recibimos una llamada desde la Interestatal 40, en dirección este en Transwestern Road (milla 185), por un individuo que se tiró desde el puente de la carretera″, confirmó el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, Bart Graves a dicha publicación.

“Después, el individuo fue atropellado por un automóvil. El hombre ha sido identificado como Isaac Kappy, de Albuquerque, Nuevo México. Murió en el acto”, detallaron las autoridades.

La policía de Arizona dio terminada la investigación después de confirmar que la causa de la muerte fue suicidio.

Horas antes, en su cuenta de Instagram, Kappy había publicado una larga carta en la que confesaba haber reflexionado sobre su carácter y su actitud.

“En el transcurso de la semana pasada, a través de la introspección que debería haber ocurrido hace muchos años, he llegado a algunas revelaciones acerca de mi persona. Es un testimonio de mi absoluta arrogancia que esta revelación no hubiera llegado antes”, difundió.

“He vendido drogas. He evitado impuestos. Tengo deudas. He abusado de mi cuerpo con cigarros, drogas y alcohol. Me he aprovechado de gente que me quería, incluida mi familia”, detalló el actor.

Isaac Kappy es recordado por haber participado en la película ‘Thor’ y la famosa serie ‘Breaking Bad’.

La Razón

Comentarios

comentarios