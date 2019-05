L.A. Park; ‘Se tardaron en atender a Silver King’

L.A. Park debutó en 1982, tres años antes que su amigo y rival, Silver King, esta tarde se dio a conocer un vídeo sobre este último, sucumbió en el cuadriláterodurante un combate enfrentando a Juventud Guerrera en una gira realizada por el Hijo del Santo en Londres, Inglaterra. Adolfo Tapia quién encarna a L.A. Park, vivió con Silver en Estados Unidos y después combatió con él en México, su perdida lo tiene desconcertado.

“No podemos superar esto que está pasando. Estaba entrenando con mis hijos y me hablo el doctor Cantú, promotor de Laredo y me dijo que en ese momento lo tenían arriba del ring, los paramédicos estaban tratando de sacarlo adelante, él estaba arriba del ring cuando nos hablaron. Sé que la embajada le está dando todo el apoyo, aún no sé a dónde lo van a regresar pero la embajada los está apoyando”, comentó para As México.

Se tardaron en atenderlo

“Pienso que desde el momento que él da un antebrazo a Juventud Guerrera, lo tapa, el referee cuenta uno, dos, Juventud lo bota, desde ese momento él ya no se pudo levantar, el referee al ver eso debió de ponerle atención, haberle quitado al máscara para que respirara, arrimarse a ver qué movimiento hacía, él ya no se movía, todavía le contaron las tres, Juventud todavía se va a la esquina, levanta la bandera, el referee está en la esquina, está parado, pasaron entre cinco y siete minutos y ahí debieron haber pedido la ayuda”, explicó.

Recordó cuando él vivió algo similar cuando luchó frente a Pentagon, un lance que casi le cuesta la vida al gladiador lagunero: “Ahorita uno puede hablar y debieron y debieron y debieron pero, nunca te vas a imaginar que él se está muriendo, no tienen que echarle la culpa al referee, tampoco te vas a imaginar que se está muriendo, como te vas a imaginar que necesita ayuda. Recuerdo cuando aventé a Pentagon, cuando volteo, veo que sus ojos estaban en blanco, esperaba que se levantara, no se levantaba, le echaron agua en la cara pero ya pasó tiempo y él estaba mal.Ahorita podemos criticar y decir que todos están mal por no haberlo ayudado pero como te vas a imaginar que él se está muriendo, no te lo imaginas, además, él fue el que dio un antebrazo y cayó arriba de Juventud. Desde unos movimientos atrás él se levanta y se cuida mucho su cabeza, él se tapaba la cabeza, pero cuando andas luchando y estás en el movimiento, como te vas a imaginar que está a minutos, segundos de vida, como te lo vas a imaginar”, mencionó.

Su amistad y rivalidad con Silver King

A finales de los noventa, compartieron como aliados el cuadrilátero en Estados Unidos: “Estuvimos mucho años en la WCW juntos, siempre nos llevaban, nos ponían en el mismo hotel, misma habitación, llegamos a convivir muchos años juntos, se me vienen muchos recuerdos, no puedo creer lo que está pasando, muchos años vivimos juntos”, platicó.

“Hay muchos (recuerdos), el tiempo que vivimos en la WCW, fueron batallas que nos unimos para trabajar contra los gringos, en un momento dijimos que no nos íbamos a dejar, nos apoyamos y recuerdo que él nunca me dio la espalda, siempre estuvo conmigo, a pesar que tuvimos diferencias aquí en México, llegamos a la máscara contra máscara, máscara contra cabellera, después de todo eso volvió la calma y teníamos una buena, muy buena amistad”, expresó el nacido en Coahuila.

Lo venció en dos ocasiones en duelos de apuestas

“Recuerdo cuando andaba de pareja él y El Texano como los efectivos creo, fue en la Arena de Gómez Palacios, ahí trabajamos y eran unos luchadores muy fuertes y difíciles. Llegó a ser mi rival, en Torreón le gane la máscara de Black Tiger y él me decía que no podía creer que me había ganado, luego en la López Mateos se hizo la revancha de máscara vs cabellera y le volví a ganar”, recordó.

Era un hombre de mucha fe

No fue una persona problemática, su fe lo alejó de las drogas y vicios: “Una persona que siempre tenía sed de triunfo, una persona que hablaba la palabra de Dios, como le digo a mi familia, él sí está en el cielo, profanaba mucho la palabra de Dios, él creía mucho en Dios, no era borracho, no era drogadicto, no era una persona que fumara marihuana, era un deportista al cien por ciento y bien metido con la palabra de Dios”, comentó.

Los luchadores son una gran familia

L.A. Park no se ha podido comunicar con Dr. Wagner Jr.: “Trate de hablar con Wagner, no me recibió la llamada, me respondió su hijo y me dijo que su papá estaba muy mal, muy mal, lo entiendo, le dije que en estos momentos todos le están hablando, le encargue que le diga que le llame, que pase la tormenta y poder hablar con él”, explicó.

Fue una noticia bastante fuerte para él: “Para mí es increíble lo que estoy pasando, hay ratitos que estoy bien y … ratitos que mal, se vienen tantas cosas a mi cabeza que pasamos juntos, no dejamos, a pesar de que somos luchadores, no pasamos de ser familia, todos somos familia, cuando un soldado cae, nos duele a todos y más te duele cuando la gente dice que la lucha libre es mentira, que son mamadas, que no nos pegamos, no más hay que checar en que deporte hay más muertos, ni la UFC, ni en el box hay tantos muertos como en la lucha libre y dicen que no nos pegamos, eso también me lastima”, concluyó L.A. Park.