El Presidente debe de dejar de dividir al país y gobernar para todos: Miguel Riggs

Ante las diversas manifestaciones que se tuvieron por todo el país, el Diputado Federal Miguel Riggs, dio a conocer que existe una gran parte de la población del país, que no está conforme con las políticas que está llevando este nuevo gobierno y en su justificación dicen que son personas que no se están viendo beneficiadas como antes. Pues es precisamente el problema, debido a que la economía no mejora en todos los niveles, porque marcharon miles de personas que ven un Presidente que cuando no le gusta algo, los llama Fifís, aclaro Riggs Baeza.

Le exigimos al Gobierno que profundicé lo que está sucediendo y nos expliqué cuáles serán las políticas públicas que aplicará para resolver los grandes problemas y retos nacionales. Porque ya vimos que no se aprobó la reforma educativa en el Senado de la Republica y fue porque tiene muchas inconsistencias y no es algo que beneficie a la educación de los jóvenes.

Expreso el Diputado del PAN, que es necesario corregir las malas decisiones que tuvieron durante su arranque y que esta toma de acciones deben basarse con estudios técnicos y no políticos, reactivando los proyectos como el de las Zonas Económicas Especiales o programas de corte social como el de estancias infantiles.

Comentarios

comentarios