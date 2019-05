El Atlético está pendiente del pasaporte de Héctor Herrera

El Atlético llegó a un acuerdo con Héctor Herrera de cara a la próxima temporada. El centrocampista mexicano va a ser uno de los refuerzos, pero se observa con detenimiento un factor que puede modificar otras decisiones. El medio no tiene todavía el pasaporte comunitario y el que lo tenga o no para el inicio de la próxima temporada puede cambiar algunas cosas.

Herrera inició los trámites. De hecho, se perdió una convocatoria con su selección para poder llevar a cabo una parte de ellos. Pero por ley no puede obtener la nacionalidad portuguesa hasta que cumpla seis años de residencia. En julio los cumplirá y podrá poner en marcha definitivamente la maquinaria legal. Entonces todo dependerá del Ministerio de Justicia portugués. La tramitación podría durar otros dos meses, con lo que no hay seguridad de que Herrera sea comunitario agosto.

Por otro lado, el Atlético tiene ahora mismo en plantilla ocupadas dos de las tres plazas de extranjero con Arias y con Nehuén Pérez. Este último tiene todas las papeletas para salir a préstamo para liberar una de las plazas. Además, el Atlético avanza en la incorporación de Felipe, el central brasileño del Oporto, que tampoco tiene pasaporte comunitario en este momento. Arias llegó el pasado verano, debería seguir, más cuando Juanfran puede dar por concluida su etapa rojiblanca en breve. De esa manera, con Arias, Felipe y Herrera se cubriría el cupo de tres extranjeros. Si Herrera obtiene el pasaporte comunitario, daría mayor margen a la dirección deportiva para moverse.

Herrera ha renunciado a la Copa de Oro con México.

Héctor Herrera no estará con la selección mexicana en la próxima Copa de Oro. El torneo de la Concacaf se celebrará desde el 18 de junio hasta el 7 de julio. Sin embargo, el capitán del Oporto, club que dejará al finalizar la presente temporada para firmar libre por el Atlético, ha pedido a la federación azteca que sea liberado de la participación en el torneo. Según explican a As fuentes cercanas a la federación mexicana, se debería a que el jugador quiere acometer de la mejor manera posible su mudanza y el cambio de club. Así como llegar a poder completar la pretemporada entera a las órdenes de Simeone. Herrera sabe de la importancia de este periodo para un equipo como el Atlético y no quiere faltar.