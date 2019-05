Ha retirado Gobierno Municipal 5 mil 694 toneladas de residuos de arroyos de la ciudad

-Se tiran en los cauces hasta sillones, colchones, llantas y basura diversa

El Gobierno Municipal realizan trabajos de limpieza en ríos y arroyos para prevenir inundaciones ante la temporada de lluvias, evitar contaminación y mejorar la imagen urbana, acciones que se llevan a cabo a través de la Dirección de Servicios Públicos en los cauces ubicados al norte de la ciudad.

“Como parte de la limpieza que realiza Servicios Públicos, durante el año se trabaja en distintos arroyos y los dos ríos que cruzan la ciudad realizando trabajos de deshierbe, pepena de basura y limpieza con maquinaria pesada”, indicó el director de la dependencia Ricardo Martínez García.

Se explicó que gracias a reportes y a recorridos para identificar los posibles puntos de riesgo por la acumulación de desechos, el crecimiento de maleza o la afectación en taludes, que son factores que interrumpen el cauce del agua durante la temporada de lluvias y que puede provocar problemas como taponamiento e inundaciones.

Añadió que previo al temporal se agiliza la limpieza por lo que desde enero se ha estado trabajando en distintos tramos del canal Chuvíscar, Alamo, La Noria, Los Arcos, Arroyo 1, La Manteca, El Saucito, el Río Sacramento, La Galera, y los arroyos Picacho, La Cantera, Mimbre, Los Nogales, Plaza de Toros, así como en los arroyos que se encuentran en colonias como Industrial, CDP, Mirador, entre otras.

En total durante este año se han atendido 498 kilómetros cuadrados y retirado 5 mil 694 toneladas de residuos, lo que representa más de 4 mil metros cúbicos de desechos, que van desde sillones, colchones, llantas, basura diversa, trozos de madera, ramas, escombros, hasta hierba seca.

Esta semana se trabaja activamente en el cauce del arroyo Los Nogales entre las avenidas Sosa Vera y Venceremos con maquinaria como volteos, mini cargadores, retro excavadoras, entre otras herramientas.

“Lo mismo que se hace a lo largo de los puntos de riesgo que se identifican diariamente, con la finalidad de evitar posibles inundaciones, tanto en áreas habitacionales como en espacios abiertos”, indicó Ricardo Martínez.

Generalmente, estas acciones se desarrollan con la finalidad de que por dichos afluentes y conductos el agua pluvial que cae en esta temporada no se vea obstaculizada a su paso por objetos como basura y ramas de árboles o vegetación, de tal manera que no se acumule y no vaya a causar un desbordamiento que afecte posteriormente a los habitantes que estén asentados por los márgenes de los referidos afluentes.

La Dirección de Servicios Públicos reitera las recomendaciones para evitar que se acumulen desechos en las alcantarillas, por lo que señala la importancia de no tirar basura en la vía pública, de barrer el frente de sus casas y recoger la basura, evitar dejar las bolsas de desecho al alcance de los perros y no dejarlas en la calle por mucho tiempo.

Comentarios

comentarios