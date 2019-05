A sus 50 años, Jennifer Aniston posa en topless y luce ESPECTACULAR

Jennifer Aniston cumplió los 50 este año, pero ella se siente mejor que nunca y su aspecto así parece confirmarlo.

La protagonista de Friends mostró su esbelta figura posando en topless para la portada de Harper’s Bazaar y, de paso, promocionar su nueva película “Murder Mystery” junto a Adam Sandler y el mexicano Luis Gerardo Méndez.

En la entrevista, Aniston, expareja de Brad Pitt y Justin Theroux, dijo que en la actualidad no está saliendo con nadie, pero que está abierta a encontrar el amor de nuevo.

No obstante, reconoció que no tiene ni prisa, ni tiempo para eso. “Para ser honesta, no tengo tiempo. Tener citas no ha sido una de mis prioridades”, aseguró.

“Siento que el romance llegará, y no se trata de buscarlo, ¿Sabes? Cuando llegue la llamada, será bienvenida “, afirmó la estrella de Hollywood, que estuvo casada con Brad Pitt, de 2000 a 2005, y, luego, con Justin Theroux, de 2015 a 2017.

Aniston tiene un año con mucho trabajo. Además de la película de Netflix, está filmando la serie “The Morning Show”, con Reese Witherspoon, que saldrá este año por Apple TV.

La Razón