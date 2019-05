Tigres y Monterrey, favoritos al título

Como ya es una tradición en las Liguillas del fútbol mexicano a través de AS.com, llega el Factor AS, nuestro análisis estadístico que calcula las posibilidades de lograr el título de cada uno los ocho equipos clasificados a la fase final de la Liga MX a partir de variables históricas y su desempeño en el actual torneo. A partir del cómputo, el Factor AS encontró que Tigres y Monterrey son los equipos que gozan con las mejores probabilidades de alzar el trofeo del Clausura 2019. En un cercano tercer lugar marcha el flamante superlíder del campeonato, León, que logró la impresionante marca de 41 puntos a lo largo de la fase regular, pero los factores históricos no están de su lado.

desde la instauración de las ediciones cortas, en 1996, el equipo que ocupa el sexto lugar de la clasificación general en la torneo regular jamás ha conseguido el título. Por el contrario, Necaxa es la escuadra que menos posibilidades tiene de alcanzar el campeonato, pues juega en contra de la historia:

El Factor AS predijo al campeón del Clausura 2016 (Pachuca); Apertura 2016 (Tigres), Clausura 2017 (Chivas), Apertura 2017 (Tigres), Apertura 2018 (América), y a un finalista del Clausura 2018 (Toluca). En esta edición, los clubes regiomontanos son los favorecidos por el análisis; sin embargo, de ganar cada cual su cruce en los cuartos de final (Tigres, ante Pachuca y Rayados, contra Necaxa), podrían encontrarse en las semifinales. Para ello, Tijuana, sorprendente cuarto favorito, debería eliminar a León.

El Factor AS del Clausura 2019 Equipo Posibilidades de título Puntos de Factor AS León 15.9% 22.32 Tigres 21.4% 30.1 Monterrey 17.1% 23.95 Cruz Azul 11.5% 16.25 América 10.5% 14.8 Necaxa 3.9% 5.5 Pachuca 6.7% 9.4 Tijuana 12.6% 17.7

¿Cómo otorga Factor AS a sus favoritos?

Para analizar las posibilidades al título, el Factor AS toma en cuenta tres variables:

-Historia: La posición que tuvieron en la tabla general cada uno de los 43 campeones en los torneos cortos.

-Presente: El desempeño que tuvo cada equipo en la fase regular ante los otros siete clasificados a la Liguilla.

-Palmarés: La cantidad de títulos obtenidos por cada equipo en torneos cortos con Liguilla.

Historial de campeones de Liguillas por posición general (50% asignado) Posición Porcentaje de Títulos Puntos al Factor AS 1° 15.5% 7.5 2° 33.3% 16.65 3° 24.4% 12.2 4° 4.4% 2.2 5° 8.8% 4.4 6° 0 0 7° 2.2% 1.1 8° 11.1% 5.55

Títulos por equipo en torneos cortos (75% asignado) Equipo Títulos Puntos al Factor AS León 2 1.5 Tigres 4 3 Monterrey 3 2.25 Cruz Azul 1 0.75 América 5 3.75 Necaxa 1 0.75 Pachuca 6 4.5 Tijuana 1 0.75