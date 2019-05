Liverpool enfrenta semifinal ante el Barcelona sin sus mejores figuras

Liverpool buscará una verdadera hazaña en Anfield sin Salah, Firmino y Keita, además una desventaja de tres goles; Van Dijk está en duda.

La semana anterior fue una sorpresa la goleada que el Barcelona propinó al Liverpool en el Camp Nou. No porque los catalanes no fueran capaces de hacerlo, sino por el gran partido que ofrecieron los ingleses y se fueron con las manos vacías. Ayer se presentó otra sorpresa que empeora el panorama para los Reds: Mohamed Salah no estará en el partido.

El egipcio, quien es el referente al ataque del equipo de Klopp, se suma a la ausencia de Roberto Firmino. El brasileño ya había quedado fuera en la ida, hoy tampoco estará listo para afrontar el encuentro más difícil de todos.

Naby Keita quien salió de cambio por lesión en el juego de ida tampoco logró recuperarse y no estará disponible para Klopp, con lo que el panorama para los los ingleses se tiñe con matices de tragedia y a la vez de una gesta histórica si es que llegan a sacar la eliminatoria con tantas bajas ante el máximo favorito a llevarse la Orejona.

Enfrente, los culés no se confían ante las bajas del Liverpool y afrontarán el partido con toda seriedad, así lo indicó Luis Suárez. “Son bajas sensibles para ellos (Liverpool), pero a nosotros no nos cambia nada el planteamiento que vamos a hacer y las dificultades que tiene jugar en un estadio con tanta historia. También tienen jugadores con otras cualidades y por algo están en el Liverpool”, señaló.

El antecedente

Apenas hace un año el Barcelona sufrió una eliminación por la misma diferencia que ahora requiere el Liverpool también en Champions. La Roma le propinó un contundente 3-0 en el Olímpico de Roma, luego de perder en el Camp Nou por 4-1.

Si bien la situación es distinta ahora, pues Liverpool cuenta con bajas muy sensibles, la posibilidad de hacerlo es viable. También los Reds regresaron de esa desventaja en la final de 2005 ante el Milan en el segundo tiempo, por lo que en el puerto no dan por muerto a su equipo.

Respeta al Liverpool

Luis Suárez aseguró que de anotar un gol en Anfield no festejará. El uruguayo dijo que es un agradecido con los equipos en los que ha militado y mencionó que como lo hizo con el Groningen y Ajax, se contendrá en la celebración. “Disfruté aquí y estoy muy agradecido por todo lo que me dio. Entré en la elite del fútbol gracias al Liverpool y será especial. Me hizo madurar, mejorar técnicamente. Ser capitán del Liverpool fue una de las cosas únicas que sucedió en mi carrera (…) Estoy en la élite gracias al Liverpool”, dijo.

10 años de polémica

Ayer se cumplieron 10 años del escándalo de Stamford Bridge. Ahí el Barcelona se clasificó a la final de la Champions con un gol de último segundo de Andrés Iniesta. La polémica manchó ese partido, luego de que no se marcara un penal claro a favor del Chelsea después de la anotación culé.

Números

70 goles tiene Mohamed Salah como jugador del Liverpool; aventaja al segundo máximo anotador que es Sadio Mané (44) por 26 tantos

10 partidos tiene el Barcelona sin ir abajo en el marcador entodas las competencias; hoy puede ampliar esa marca

Frase

“Anfield siempre es especial. Es muy bonito para mí volver aquí, porque gracias al Liverpool viví momentos maravillosos”: Luis Suárez

“Lo de Salah es una conmoción cerebral, no podemos dejarlo jugar. Él se siente bien, pero desde el punto de vista médico, no puede hacerlo”: Jürgen Klopp

“Sería un error pensar que ya estamos en la final”: Ernesto Valverde

Ficha

LIVERPOOL vs. BARCELONA (Global 0-3)

Estadio: Anfield Road

Hora: 14:00 h.

Transmisión: ESPN