Marchan contra AMLO en el país

Esta manifestación evocó a la de 2004, aquella donde miles de personas salieron a protestar contra el incremento de secuestros en la capital del país cuando López Obrador era Jefe de Gobierno.

En aquella ocasión, López Obrador descalificó esa movilización al decir que fueron “pirruris” quienes se manifestaron.

Con los labios sellados con una cinta adhesiva: “silencio”, porque de todas formas “si gritamos no nos van a escuchar”, se podía leer.

Fue un recorrido desde el Ángel hasta el Monumento de la Revolución, lleno de mensajes: las pancartas de rechazo al gobierno de López Obrador lucieron en todo momento; consignas y llamados a unirse.

La marcha reunió a 15 mil personas, la mayoría vestidas de blanco gritaban “México, actúa, no a la dictadura”, y el clásico “Viva México, viva México”, tanto para mostrar su ánimo, como para acallar a los seguidores del presidente que los cuestionaban por su recorrido.

La influencia de Chalecos México alcanzó más allá de la Ciudad de México. Cuernavaca, León, San Luis Potosí, Toluca y Monterrey fueron ciudades donde también salieron a exigir lo mismo.

El expresidente Vicente Fox lideró a simpatizantes en Guanajuato

En León, encabezados por el expresidente Vicente Fox Quesada, los Chalecos México salieron del Arco de la Calzada después de las 11 de la mañana y caminaron por la calle Madero del Centro Histórico de la ciudad, la mayoría vestidos de blanco, también para pedir por la seguridad del país.

“¿Por qué nos descalificas López Obrador? ¿Por qué dices que las administraciones pasadas no sirvieron? Estás descalificando a todos los mexicanos, nos estás diciendo que somos una bola de inútiles, que no hemos servido para nada, que no hemos construido una patria, que de nada sirvieron los grandes movimientos sociales del país, eso es muestra de tu egocentrismo, de tu autoritarismo y de pensar que eres el Mesías”, cuestionó Fox Quesada.

En Monterrey, alrededor de 700 personas se reunieron en la Gran Plaza donde portaron pancartas con leyendas como: “No a la construcción del Tren Maya”, “Respeto a la ley y gobierno para todos” y “#AMLORenuncia”.

En Toluca, el punto de reunión fue la Plaza de los Mártires. Al grito de ¡México!, ¡México!, los ciudadanos inconformes se concentraron cerca de la bandera, y cantaron en diversas ocasiones el himno nacional, gritando diferentes consignas, como: “¡Prometiste paz y reconciliación, no siembres odio!, y ¡libertad de prensa, libertad de expresión!”.

En Cuernavaca, manifestación salió del Calvario rumbo a las escalinatas de Plaza de Armas; todos portando vestimenta blanca y pancartas en las que solicitaban seguridad y la redirección de los recursos para el programa de Estancias Infantiles, luego de anunciarse el arranque del apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños a nivel federal que sustituye dicho programa creado desde el 2012. En Aguascalientes, la movilización marcha inició en la esquina formada por las calles Zaragoza y Madero y culminó en la Plaza de la Patria en donde se entonó el Himno Nacional, manifestación que a decir de los participantes, se llevó a cabo en todas las entidades del país.

Foto: Sergio Vázquez / La Prensa

Una de las participantes de la movilización, Jeannette Pedroza Moran, comentó que el movimiento se da en todo el país a nivel civil “no nos está financiando nadie, Chalecos México quiere establecer un contrapeso fuerte frene a las iniciativas del gobierno federal”.

En San Luis Potosí fueron 300 quienes integraron el contingente que partió del representativo Jardín de Tequis, cuna del movimiento Navista, avanzó sobre la avenida Carranza hasta llegar a la Plaza de Armas entonando el Himno Nacional.