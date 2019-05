Esperemos que Chihuahua no se vea afectado por la poca inversión en obras de la federación: Corral

El gobernador Javier Corral Jurado, expresó que tiene la esperanza de que Chihuahua no se vea afectado por el anunció de disminución en obra pública, realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a principios de su administración.

“Es importante la inversión en infraestructura para el crecimiento del país, yo estoy de acuerdo en que los programas sociales cumplen y solucionan de manera temporal los problemas de pobreza pero hay que complementarlo con programas de infraestructura seguiremos insistiéndole al presidente de lagunas obras fundamentales para Chihuahua”, comentó.

Informó que próximamente sostendrá una reunión con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, con el ingeniero Javier Jiménez, para retomar proyectos carreteros como es la terminación del aeropuerto de Creel y los hospitales en Juárez que todavía no ve claros.

De no tener el apoyo de la federación dijo que, una alternativa sería el modelo de la Asociación Pública Privada (APP), porque el estado no tiene recursos propios y esa inversión no puede quedarse ahí tirada, cuando empezaba a haber acercamiento el presidente advirtió que no lo hiciera pues él apoyaría a Chihuahua.

“Yo creo que lo que hay que cuidar mucho es; qué modelo, licitación, y asegurar que no se registren abusos, aunque bueno sigo confiando en la propuesta del presidente de la República esperemos que su anuncio de esta mañana no afecte lo prometido”, concluyó el gobernador.

