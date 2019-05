En Chihuahua se aplica la justicia, no hay presos políticos: Rocío Reza

El Gobierno de Chihuahua, ha combatido la corrupción desde el primer día en el cambio de régimen, no hacerlo sería caer en la impunidad y dejar de castigar a quienes se han robado el dinero de los chihuahuenses a manos llenas, aseguró Rocío Reza Gallegos, presidenta estatal del PAN.

La dirigente estatal señaló que se ha comprobado que hubo desvíos millonarios de los recursos públicos del estado, por lo que no hay presos políticos, hay personas que incurrieron en estos delitos y el jefe de todos César Duarte en Estados Unidos, porque no quiere responder por lo que se robó él y su camarilla de ladrones.

“Hay huecos en las finanzas del estado por este atraco, que hasta el momento nos sigue costando a los chihuahuenses porque tenemos que pagar una deuda que no contratamos y que si lo hizo, solo para robárselo el anterior gobierno, con todos los contratos de empresas “fantasmas” señaló la dirigente estatal del PAN.

Reiteró que en Chihuahua se castiga a quien infringe la ley, del partido o color que este sea, por lo que hablar de presos políticos es incongruencia, cuando se trata de resarcirle al estado, el daño que políticos y empresarios corruptos le ocasionaron con la corrupción del sexenio anterior.

“Ya se nos olvidó que se robaron los recursos de las escuelas? Las becas de los estudiantes?, los pagos a los maestros?, que con dinero del estado, se compraron ranchos a nombre de prestanombres, la falta de inversión en obra pública, porque ese dinero nunca llegó a su destino original. No tener memoria de esto, es complicidad y eso es fomentar la impunidad” sostuvo Reza Gallegos.

Comentarios

comentarios