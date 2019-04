Municipio no solapa a policías, siguen en juicio: Jáuregui

El secretario del Ayuntamiento César Jáuregui Moreno, informó que los cinco policías acusados de homicidio y abuso de autoridad que no fueron vinculados a proceso, no se incorporarán a las filas de la corporación mientras no termine su proceso legal.

Explicó que siguen en un proceso judicial en donde el ministerio público debe seguir dando pruebas y el que no estén en la cárcel no significa que no tienen un proceso legal que enfrentar, por lo que reiteró no serán dados de alta por parte de la corporación municipal, hasta que no termine el juicio por l actuación que tuvieron.

Se trata de los agentes de Seguridad Pública David R., Luis T.M., Fernando M. L., José D. S. y Pedro C.C, acusados de homicidio en contra del ex policía ministerial Leopoldo Soto, quienes no fueron vinculados a proceso, por lo que serán liberados.

“Nosotros seremos respetuosos tanto de la actuación del ministerio público así como de la decisión de los jueces que deben ser parciales, entonces, el municipio no tiene nada más que colaborar con la autoridad competente”, comentó Jáuregui.

Fue la jueza de control Karla Otero, señaló que el Ministerio Público no acreditó la participación de los acusados en los hechos ocurridos el jueves 18 de abril, cuando atendieron el reporte de una riña familiar al sur de la ciudad.

“No hay policías que se dieran a la fuga como se especuló, el Ayuntamiento tiene el fiel compromiso de ser transparente porque si bien nuestra obligación es brindar seguridad no vamos a solapar a nadie”, finalizó el secretario.

