Ridículo arbitral en la Liga MX

Bizarro error el que cometió ayer la cuarteta arbitral del juego Monterrey-Necaxa comandada por Jonathan Hernández Juárez que culminó con la injusta expulsión de Brian Fernández de los Rayos. Corría el minuto 81 cuando Menos Vázquez, técnico de Necaxa ordenó la salida de Fernández para la entrada de Facundo Castro.

El uruguayo había ingresado pero el silbante a aviso de su asistente número 1, Israel Valenciano, lo regresó por las agujetas, Brian se volvió a meter al campo con la autorización del central. Diego Alonso, técnico de Rayados protestó que Fernández volviera al campo, lo que presionó a Jonathan Hernández para tratar de sacar al delantero del campo.

Fernández quien no entendía nada de la situación, comenzó a reclamar, por lo que fue amonestado, frustrado intentó bajarle la mano al árbitro quién de inmediato lo expulsó por ese gesto. Lo increíble es que ya no se permitió la entrada de Castro por lo que Necaxa debió jugar con diez.hombres los últimos minutos del juego.

Necaxa anunció que protestará la expulsión de su delantero estrella que fue reportado de la siguiente forma: “Min: 81, Causal: 6 Emplear lenguaje y/o gestos ofensivo, insultante o humillante”.

Los errores arbitrales fueron uno tras otro. 1) El cuarto árbitro, Sergio Omar Ruvalcaba, al no revisar al jugador que iba a entrar. 2) La del central y el asistente 1 al permitir la vuelta a la cancha de Fernández. 3) Otra vez el árbitro principal al no explicarle a Fernández que debía salir. 4) Toda la cuarteta al no dañar que Facundo Castro podía ingresar a la cancha porque el cambio al final de cuentas, sí se realizó.

El Universal

