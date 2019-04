Continuará temperatura en 33 grados Celsius

Los 33 grados Celsius que hoy se registraron en la ciudad, se pronostican para el sábado, domingo y lunes, dio a conocer la Dirección General de Protección Civil del Municipio.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, para el fin de semana se prevé que la mínima oscile en los 18 a 19 grados centígrados. El sábado no se registrará viento, mientas que el domingo correrá a 14 y 32 kilómetros por hora, con ráfagas de 45.

El titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza emitió varias recomendaciones a los juarenses debido a que la temperatura irá en aumento con el paso de los días.

El funcionario sugirió no salir de casa sin sombrilla, sombrero, cachucha, y bloqueador. También recomendó no exponerse por tiempo prolongado a los rayos solares, y no hacer ejercicio al aire libre entre las 11 de la mañana a las 5 de la tarde.

En el caso de las personas que por necesidad de trabajo deben permanecer al aire libre, Matamoros Barraza sugirió tomar descansos de cinco minutos en la sombra para evitar golpes de calor.

El director de la dependencia también exhortó a las personas a no dejar a los niños ni adultos mayores en los automóviles mientras realizan alguna compra rápida, ya que la temperatura aumenta al doble en el interior de los vehículos, lo cual podría ocasionarles hasta la muerte.

