Otra señal de Neymar al Madrid: “Quiero jugar con Hazard”

Neymar sigue mandando señales al madridismo cada cierto tiempo. Es consciente de que el verano será agitado en la planta noble del Bernabéu y antes de que acabe el curso ya ha dejado bien claro que le encantaría jugar con el futbolista que hoy por hoy está más cerca de aterrizar en la capital de España. “Hazard es un jugador diferente. Tiene un estilo de juego parecido al mío”, respondió cuando le pidieron en FOX Sports que eligiera un futbolista con el que aún no ha jugado.

El mensaje parece ir destinado hacia la directiva del Madrid, que es la parte más interesada en su fichaje. Otra cosa es que Zidane vea con buenos ojos una operación que en la actualidad no termina de convencerle.

El exazulgrana salió del túnel de las lesiones en el que ha estado los últimos meses por otra lesión en el pie y ahora que está recuperado ha querido salir al paso de las críticas que ha recibido durante su recuperación. La mayor polémica en la que se ha visto envuelto fue el viaje a Río para disfrutar de los Carnavales y exjugadores como Neto no dudaron en mandarle un recado públicamente. “Claro que me molestó. Estaba lesionado, pero podía andar. Llevaba dos meses entrenando. Lo que más me fastidia es ver a exjugadores hablando sobre eso. Ellos jugaron, ellos hicieron lo mismo y algunos hasta hicieron cosas peores. Y eso me molesta”, dijo en una entrevista a FOX.

“Voy a ser sincero, me molestó mucho. Hoy ya no me importa y no me apetece explicar mucho más. Quien me conoce sabe cómo soy y cuál es mi carácter. Saben a lo que me tuve que enfrentar”.

La fama de ‘teatrero’ es otro de los estigmas de Neymar y al que debe enfrentarse en cada entrevista. A él le molesta que algunos se pongan del lado del que entra fuerte en lugar del que ayuda al espectáculo. “Las personas se ponen más a favor del que pega del que regatea. Mi forma de jugar ya la conocen. Es coger el balón e ir al ataque. Mi mejor cualidad siempre fue el regate. Me incomoda este tipo de críticas dentro del campo. Es difícil explicar lo que la gente siente ahí dentro. Las personas critican mi estilo de juego… Mi estilo es el que hace que el seguidor vaya al estadio. Nadie va a ver patadas. Si quisieran eso, irían a ver MMA o boxeo. Me gusta mi fútbol y así voy a continuar por un buen tiempo”, añadió.

La etiqueta de teatrero es algo que no comprende porque las dos lesiones serias que ha sufrido se dieron por intentar seguir en pie, según él. “Todos me llaman teatrero. Después de siete meses volví a sufrir la misma lesión por intentar permanecer en pie. Y ahí se preguntaban por qué no me dejé caer. Cuando tengo que seguir la jugada suelo sufrir cuatro faltas y es ahí cuando dicen que me tire. Es complicado”.

De hecho, el brasileño desvela que el día que cayó lesionado (en la Copa ante el Estrasburgo) recibió una amenaza. “Equipo grande, equipo pequeño… Creo que es más por intimidación. El día en el que me lesioné recibí una amenaza antes del partido”.

Sobre su pase del Barcelona al Paris Saint Germain ya se sabe casi todo. Neymar quería un reto nuevo, pero le costó mucho tomar la decisión. “Me fui porque quise un nuevo desafío. El desafío de ganar y buscar algo nuevo. De encontrar nuevas dificultades. El Barcelona es un club que siempre me apasionó, y todavía hoy me apasiona. Hablo con mis compañeros, pero quise probar algo nuevo. Fue muy difícil tomar esa decisión. Hasta hubo momentos en los que dudé y dije ‘no me voy’. Estuve así unas dos semanas”, sentenció.

